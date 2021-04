Projet mobilisateur en électrification des transports - Soutien de près de 14 M$ pour favoriser la croissance du secteur des camions électriques

QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde près de 14 millions de dollars à Fournisseurs innovants en mobilité durable afin de soutenir le développement d'une nouvelle gamme de produits en électronique de puissance pour le marché des camions électriques. Il s'agit d'un projet de recherche et développement d'une durée de trois ans évalué à près de 28 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce projet mobilisateur comprend le développement d'un sous-assemblage compact et générique « berceau » composé d'un chargeur, d'un convertisseur de voltage à courant continu-continu et d'un onduleur à très haute densité de puissance. Cette innovation permettra de maintenir un prix de vente compétitif pour l'industrie d'assemblage des camions.

Fournisseurs innovants en mobilité durable est un organisme sans but lucratif formé de trois organisations, soit le Centre technologique Dana Laval (anciennement Nordresa), Dana TM4 et Les industries Spectra Premium.

Citation :

« Grâce au dynamisme et à la créativité des entreprises prenant part à ce projet mobilisateur, on franchit une nouvelle étape dans le développement de notre expertise, qui permettra au Québec de devenir un important producteur de composants, mais également un assembleur de batteries et de véhicules électriques commerciaux. On continue de miser sur l'innovation et sur tous nos avantages concurrentiels pour renforcer la position du Québec en tant que leader dans le virage électrique mondial. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Un appel de projets mobilisateurs visant à favoriser le développement de produits dans l'industrie des véhicules électriques ainsi que le recyclage de batteries sera lancé dans les prochains mois.

Ce projet collaboratif est en lien direct avec la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie, lancée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation à l'automne dernier et dont le deuxième volet consiste à produire des véhicules commerciaux électriques.

Ce projet s'inscrit également dans le Plan pour une économie verte 2030 du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui vise à ce que 1,5 million de véhicules électriques soient sur les routes du Québec en 2030.

Rappelons qu'un montant de 27 millions de dollars sur cinq ans a été octroyé au ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le Plan budgétaire 2020-2021 afin de favoriser le développement de produits innovants pour l'industrie des véhicules électriques.

Le Centre technologique Dana Laval (anciennement Nordresa) possède une expertise dans l'intégration de motorisations électriques de véhicules : il développe, fabrique et commercialise des systèmes de motorisation électriques commerciaux. Le Centre a mis au point des systèmes pour des camions moyens et lourds, lesquels sont notamment utilisés dans des gares de triage.

DANA TM4 développe et fabrique des moteurs électriques, des générateurs, électronique de puissance ainsi que des systèmes de contrôle de haut et bas voltage. Ses produits sont destinés aux marchés des véhicules commerciaux, passagers, de sports ou de loisirs ainsi qu'aux secteurs maritimes, ferroviaires et miniers.

L'entreprise Les industries Spectra Premium crée, fabrique et commercialise des technologies favorisant la mobilité durable. Elle déploie son expertise en ingénierie et en fabrication à travers des processus comme la transformation métallurgique, le transfert thermique et les composants électroniques. Elle se spécialise entre autres dans les pièces génériques pour la réparation de véhicules en Amérique du Nord et dans les systèmes d'origine pour les véhicules légers, lourds et industriels conventionnels, ainsi que pour les véhicules hybrides et électriques.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca