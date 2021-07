Projet immobilier La Baie - Un projet acceptable, mais trop haut selon le rapport de l'OCPM

« Les opinions entendues étaient très polarisées. De façon générale, les acteurs économiques saluent le projet qu'ils considèrent comme important pour la relance du centre-ville, tandis que les citoyens et les groupes, déplorent la perte d'un certain cachet d'ensemble et craignent que la tour projetée ne rompe l'harmonie du milieu. » -- Dominique Ollivier, présidente, Office de consultation publique de Montréal

L'OCPM avait reçu le 23 février 2021 le mandat d'étudier des modifications règlementaires « autorisant la transformation du bâtiment existant et la construction et l'occupation d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité par le boulevard De Maisonneuve, l'avenue Union et les rues Sainte-Catherine et Aylmer ». Le projet proposé demande aussi des changements au plan d'urbanisme de Montréal et à son document complémentaire. Concrètement, la population a été consultée entre le 14 avril et le 23 mai sur la démolition de la partie brutaliste du bâtiment pour permettre la construction d'un agrandissement de 120 mètres de hauteur (± 25 étages) dotée d'une enveloppe en verre transparent; la construction de 3 portions en surhauteur, dotées chacune d'un toit-terrasse; l'ouverture d'un café-terrasse d'accès public au-dessus du Colonial House; la restauration des façades d'origine du magasin La Baie; et le retrait des marquises.

Bien que la plupart des 16 recommandations émises dans ce rapport soient en faveur de la réalisation d'un projet, la commission émet les réserves suivantes:

RECOMMANDATION #1 - La commission recommande à l'arrondissement de ne pas accorder la dérogation permettant une hauteur de 120 mètres, mais plutôt d'autoriser une hauteur significativement moindre, et ce, uniquement pour la portion du lot situé au nord de l'axe de la rue Mayor.

RECOMMANDATION #3 - La commission recommande que la densité soit conservée à 9 pour éviter l'effet massif des nouvelles constructions et pour que leur volumétrie soit plus harmonieuse à différentes échelles et points de vue.

RECOMMANDATION #4 - La commission recommande aux promoteurs d'étudier de façon plus détaillée les volumes proposés et de raffiner les transitions entre les parties existantes et ceux-ci, de manière à obtenir un résultat plus sensible.

RECOMMANDATION #5 - Afin d'éviter le recours à des modifications règlementaires à la pièce, la commission recommande à la Ville de déterminer les limites d'un secteur de planification pour le centre-ville et de procéder immédiatement à sa planification dans son ensemble ou d'imposer un moratoire à toute nouvelle demande de dérogation d'ici la révision du Plan d'urbanisme.

Au cours de cette consultation, suivie par plus de 1500 citoyens, les thèmes les plus abordés ont été : l'insertion urbaine et l'intégration architecturale, le patrimoine, l'économie, le développement durable et la mobilité ainsi que l'itinérance.

Toute la documentation ainsi que le rapport peuvent être consultés aux bureaux de l'Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, ainsi que sur son site web au https://ocpm.qc.ca/fr/labaie.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ses employés et commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les débats en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

