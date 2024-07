Projet Horne 5 à Rouyn-Noranda par Ressources Falco Ltée - Le BAPE tient une rencontre préparatoire pour le public

QUÉBEC, le 29 juill. 2024 /CNW/ - En prévision de l'audience publique sur le projet Horne 5 à Rouyn-Noranda par Ressources Falco Ltée et en réponse à une demande formulée par plusieurs organismes, la commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) responsable du dossier invite la population à une rencontre préparatoire le 13 août 2024 à 19 h, à la salle La Grande du Noranda Hôtel & Spa ainsi qu'en ligne sur le site Web et la page Facebook du BAPE.

Compte tenu de l'intérêt suscité par le projet lors de la période d'information, la commission tient à se déplacer afin d'aller à la rencontre des citoyennes et citoyens avant le début de l'audience, de manière à bien outiller ceux et celles qui souhaiteront poser des questions et exprimer leur point de vue.

Animée par Joseph Zayed, président de la commission, ainsi que par Martin Lessard et Geneviève Meloche, commissaires, cette rencontre permettra au public d'en apprendre davantage sur le déroulement prévu des travaux de la commission et sur les différentes façons d'y participer ainsi que sur le rôle et la mission du BAPE. Les participantes et participants pourront poser des questions sur la consultation à venir, que ce soit en salle ou à distance. Il est important de préciser que le projet ne sera pas abordé au cours de cette soirée.

Date : Le 13 août 2024



Heure : 19 h



Endroit : Salle La Grande, Le Noranda Hôtel & Spa, 41, 6e Rue, Rouyn-Noranda En direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Les citoyennes et citoyens peuvent aussi se préparer à l'audience en visitant la page Participer du site Web du BAPE. Elle a été conçue pour les accompagner afin qu'ils puissent participer pleinement. On y traite notamment de l'élaboration des questions, des mémoires et des opinions verbales.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste.

Facebook, X, LinkedIn

www.bape.gouv.qc.ca

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Josiane Ouellet, Conseillère en communication, 581 925-0658 ou 1 800 463-4732, [email protected]