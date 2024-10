Projet Horne 5 à Rouyn-Noranda par Ressources Falco Ltée - Bilan positif des séances publiques

QUÉBEC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) responsable d'examiner le projet Horne 5 sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda par Ressources Falco Ltée dresse un bilan positif des 12 séances de l'audience publique qui se sont déroulées du 27 au 29 août et du 30 septembre au 3 octobre 2024. Elles ont représenté plus de 40 heures d'échanges avec les participantes et participants. L'assistance moyenne en salle et à distance a été de près de 70 personnes par séance. Au total, la commission a reçu 96 mémoires et 4 commentaires.

En première partie, 31 intervenants et intervenantes ont posé des questions sur des thèmes variés tels que la recevabilité de l'étude d'impact, les répercussions sociales du projet, les risques liés aux secousses sismiques provoquées par les opérations minières, la protection de l'eau et les garanties fournies par l'initiateur. En deuxième partie, 53 personnes se sont inscrites pour résumer un mémoire ou s'exprimer verbalement sur le projet. Au total, 10 séances ont eu lieu à Rouyn-Noranda.

À la demande de la Première Nation de Long Point, deux séances se sont également tenues à Winneway, le 3 octobre. À cette occasion, 18 participantes et participants ont posé des questions ou exprimé leur opinion à la commission.

La commission d'enquête tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à ses travaux et invite la population à rester attentive à la publication de son rapport, prévue au plus tard le 10 janvier 2025.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste.

Facebook X LinkedIn

www.bape.gouv.qc.ca

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Josiane Ouellet, conseillère en communication, 581 925-0658 ou 1 800 463-4732, [email protected]