Projet Émilie-Gamelin : Mondev rappelle sa contribution au logement social

MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Mondev tient à rappeler que son projet de plein droit situé à l'angle de la rue Saint-Hubert, au sud de la Place Émilie-Gamelin, a fait l'objet d'échanges avec les autorités municipales depuis plus de deux ans et non seulement quelques semaines comme certains l'ont laissé entendre récemment; il a de surcroit obtenu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme en 2020. Tout projet de cette envergure nécessite d'ailleurs plusieurs mois voire des années de préparation.

Michael Owen, copropriétaire de Mondev, a souligné « que les engagements de Mondev envers le logement social et abordable sont indéniables. Ils totalisent 13,8 millions de dollars pour nos projets réalisés ou en cours de réalisation, et ce sans compter 140 unités bâties directement en fonction du programme Accès Logis. Nous avons toujours respecté la réglementation en vigueur et entendons faire de même lors de l'adoption de la nouvelle réglementation mieux connue sous le nom de 20-20-20, dont nous tenons déjà compte pour nos projets futurs et qui s'appliquera vraisemblablement à notre projet de la rue Saint-Hubert, compte tenu de l'échéancier du processus actuel. »

Rappelons que ce projet comprend deux tours d'habitation de 18 étages, lesquelles font l'objet d'un traitement architectural de grande qualité, ce qui apportera une valeur ajoutée certaine au paysage urbain, sans compter les retombées importantes pour la revitalisation du quartier. Des mesures exceptionnelles sont par ailleurs prévues au projet pour tenir compte de la présence de l'enseigne emblématique du restaurant Da Giovanni.

