Projet du « Musée décentralisé des arts numériques au Japon » : toute dernière exposition à l'aéroport de Haneda avec une installation de réalité augmentée qui retrace le passé féodal de Tokyo

TOKYO, le 3 oct. 2019 /CNW/ -- L'Agence pour les Affaires culturelles utilise l'aéroport Haneda de Tokyo pour présenter la toute dernière exposition du projet du « Musée décentralisé des arts numériques au Japon » (Japan Media Arts Distributed Museum), une initiative lancée par cette division gouvernementale pour mettre en exergue les arts numériques et les cultures japonaises dans une dizaine d'aéroports et autres institutions. L'événement organisé à Haneda coïncide avec une autre exposition actuellement présentée dans l'aéroport en collaboration avec le Musée national d'histoire japonaise.

Voici quelques précisions sur l'exposition à l'aéroport de Haneda :

Dates et horaires : du mercredi 11 septembre au vendredi 27 septembre 2019 (1ère année de l'ère Reiwa)

* Une section consacrée à l'expérience artistique est ouverte au public entre 11 h 30 et 18 h 30 à ces dates.

Emplacement : près du pont Nihonbashi de Haneda, 5e étage, terminal international, aéroport de Haneda

Contenu : une installation conçue par AR3Bros., un trio de créateurs japonais de réalité augmentée (RA), portant les motifs des œuvres « Paravents frappés de scènes de l'époque Edo » (Edo Scenes Folding Screens) et « Diorama d'Edobashi Hirokoji (le pont d'Edo et l'avenue Hirokoji) ». Ces œuvres représentant la période féodale d'Edo (ancien nom de Tokyo) appartiennent au Musée national d'histoire japonaise. Une section est aménagée dans le cadre de l'exposition pour permettre aux visiteurs de vivre une expérience interactive avec l'installation à l'aide de dispositifs de réalité augmentée.

Site web officiel : https://jmadm.jp/en/

L'Agence pour les Affaires culturelles a accueilli la série d'expositions du « Musée décentralisé des arts numériques au Japon » dans une dizaine d'aéroports et autres lieux, dans le cadre de son nouveau projet visant à mettre en avant les arts numériques et les cultures japonaises aux portes d'entrée vers les différentes régions du pays. Cet événement qui a lieu à l'aéroport de Haneda fait suite à la première exposition qui s'est tenue à l'aéroport de New Chitose près de Sapporo dans le nord du Japon. Le volet Haneda du projet du « Musée décentralisé » est organisé en collaboration avec une autre exposition se tenant actuellement à l'aéroport, qui s'intitule « HANEDA x REKIHAKU : Think Japan » et qui est accueillie conjointement par la Tokyo International Air Terminal Corporation et le musée d'histoire connu sous le nom abrégé de REKIHAKU.

Intitulée « Trouvez le Shogun Tokugawa Iemitsu sur les paravents et vous découvrirez la période Edo grâce à la technologie de réalité augmentée », l'installation produite par l'entité créative AR3Bros. utilise la technologie RA. Les artistes et créateurs impliqués dans cette série saisissent des ressources culturelles issues de divers milieux locaux, vues par le prisme de leurs perspectives nouvelles, et ils les présentent dans des lieux comme les aéroports, qui servent de portes d'entrée vers ces régions. En mettant en avant les œuvres d'arts numériques, les organisateurs invitent les visiteurs à explorer l'esprit véritable de ces cultures tout au long de leurs voyages.

Les organisateurs prévoient également d'organiser d'autres événements à l'aéroport de Haneda à l'avenir. Des précisions seront communiquées lorsque ces événements seront confirmés.

Des renseignements sur les expositions à venir dans le cadre de cette série, dont les noms des aéroports qui les accueilleront, seront mises à jour dès leur confirmation.

Pour en savoir plus, visitez

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105685/201909251284/_prw_PA1fl_ne0X67v3.pdf

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Shinji Oomori, bureau du Japan Media Arts Distributed Museum, +81-3-5500-8871, s-oomori@bsfuji.co.jp. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec nous par courriel., https://jmadm.jp/en/

