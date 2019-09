Projet du Centre mère-enfant et de l'urgence de l'Hôpital de Fleurimont - La ministre Danielle McCann fait le point concernant le nouvel échéancier du projet

QUÉBEC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a fait le point aujourd'hui concernant l'échéancier du projet de construction du Centre mère-enfant et de l'urgence (CMEU) de l'Hôpital de Fleurimont, une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS). Le projet sera livré par la Société québécoise des infrastructures (SQI), gestionnaire de cet important projet pour l'Estrie, à la fin de l'année 2023.

Le nouvel échéancier de la SQI découle de l'annulation de son appel d'offres au début de l'année 2019 par le gouvernement du Québec. Rappelons que cet appel d'offres a été annulé en raison d'un important dépassement de coût et de l'absence de concurrence. Une seule soumission conforme a été déposée, et celle-ci dépassait le budget de plusieurs dizaines de millions de dollars. Cela aurait fait exploser les coûts du projet et nuit à d'autres projets immobiliers qui nécessitent aussi des investissements importants.

En mai dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à la SQI de prendre tous les moyens nécessaires pour réduire les délais annoncés et proposer un nouvel échéancier de réalisation optimisé. Ainsi, des équipes d'ingénieurs et d'architectes ont été embauchées cet été pour finaliser les plans et devis. La SQI confirme maintenant que les nouvelles installations seront livrées à la fin de l'année 2023, devançant ainsi de quelques mois les échéanciers évoqués plus tôt cette année.

Citation :

« Je tiens à rassurer la population de l'Estrie que nous allons réaliser ce projet dans les plus brefs délais possible. Si l'ancien gouvernement libéral n'avait pas procrastiné pendant des années, ce projet serait déjà en construction. Je rappelle que nos efforts de modernisation du réseau de la santé et des services sociaux doivent respecter la capacité de payer des Québécoises et des Québécois. Notre priorité va à la qualité des soins et des services, et là-dessus, nous ne ferons aucun compromis. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

L'échéancier déposé en avril dernier présentait un délai additionnel, portant la livraison du projet au printemps 2024. Cependant, en raison de circonstances favorables, la SQI s'est avérée en mesure de devancer cette date de quelques mois, soit à la fin 2023.

Rappelons que ce projet prévoit la construction d'un agrandissement d'un peu plus de 27 000 mètres carrés, qui pourra accueillir plusieurs unités, soit la pédopsychiatrie, la pédiatrie, la maternité, la néonatologie, de même que la nouvelle urgence. Sur le plan financier, l'investissement global, à déterminer au terme des plans et devis, sera principalement financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

