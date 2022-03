Projet de règlement pour la couverture par la RAMQ des radiographies prescrites par un physiothérapeute

QUÉBEC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui le dépôt d'un projet de règlement visant à modifier le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie (RALAM) en vue de permettre la couverture par la RAMQ des radiographies prescrites par un physiothérapeute.

Ce projet de règlement permettrait que les radiographies prescrites par un physiothérapeute soient désormais couvertes par la RAMQ. Présentement, ces examens, s'ils ne sont pas prescrits par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un dentiste, ne sont actuellement pas couverts. La modification proposée s'inscrit dans la volonté du gouvernement de favoriser l'interdisciplinarité dans la prise en charge des soins offerts à la population et à répartir de manière plus optimale les rôles professionnels en fonction des besoins de chaque usager.

En mai 2020, un règlement entrait en vigueur pour autoriser les physiothérapeutes à prescrire des radiographies. Ce règlement avait pour but d'améliorer l'accessibilité de la prise en charge des blessures musculosquelettiques aiguës en facilitant l'accès à des examens complémentaires lors de l'évaluation par les physiothérapeutes. Le présent projet de règlement s'inscrit donc à la suite du règlement de 2020.

Citation :

« Ce projet de règlement nous permettrait non seulement d'améliorer l'accessibilité des services offerts à la population, mais aussi de recentrer nos services sur les besoins concrets des patients, de manière adaptée à leur réalité, et en temps opportun. Dans le contexte de surcharge auquel fait face notre réseau, surtout à l'issue de la crise sanitaire des deux dernières années, un tel changement est fort bienvenu, et s'avère parfaitement cohérent avec tous les efforts en cours pour réorganiser les services de santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le projet de règlement permettrait également de diminuer les consultations auprès d'autres professionnels de la santé non requis pour une telle prise en charge.

Tous les partenaires consultés se sont entendus sur le fait que cette modification contribuerait à l'atteinte des objectifs prévus par le règlement de 2020.

