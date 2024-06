Projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet (autoroute 15) entre Laval et Boisbriand - Les séances débutent le 16 juillet 2024

QUÉBEC, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, le mandat de tenir une consultation ciblée sur le projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet (autoroute 15) entre Laval et Boisbriand par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Celle-ci devra cibler spécifiquement le climat sonore en phase d'exploitation du futur pont. Le mandat débutera le 15 juillet 2024 et aura une durée maximale de 3 mois. La commission d'enquête responsable d'analyser le projet sera composée d'Antoine Morissette, président, et de Mireille Paul, commissaire.

Photo: ministère des Transports et de la Mobilité durable. Projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet (autoroute 15) entre Laval et Boisbriand. (Groupe CNW/Bureau d'audiences publiques sur l'environnement)

La première séance publique aura lieu le mardi 16 juillet à 19 h, à la salle Améthyste du Holiday Inn Laval - Montréal, au 2900, boulevard Le Carrefour, à Laval. Elle se déroulera en présence de l'initiateur du projet et de personnes-ressources qui répondront aux questions du public et de la commission. Les participantes et participants seront aussi invités à donner leur point de vue sur le projet. D'autres séances pourraient s'ajouter au besoin.

Date : Mardi 16 juillet 2024



Heure : 19 h



Endroit : Salle Améthyste, Holiday Inn Laval - Montréal, 2900, boul. Le Carrefour, Laval Aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Comment participer?

Pour les citoyennes et citoyens qui ne seraient pas en mesure de participer aux séances, il est possible de transmettre des questions par écrit avant le début de la consultation. Il suffit de remplir ce formulaire entre le 5 et le 12 juillet 2024.

Afin d'assurer une bonne planification du déroulement des séances, la commission invite les personnes intéressées à intervenir, que ce soit pour poser des questions, résumer un mémoire ou exprimer verbalement leur point de vue sur le projet, à remplir ce formulaire avant le 11 juillet 2024 à 16 h ou à téléphoner au 1 800 463-4732. Des plages horaires seront également disponibles pour ceux et celles qui désirent s'exprimer spontanément en séance.

Enfin, les personnes qui souhaitent transmettre un mémoire, un commentaire ou une image commentée ont jusqu'au 22 juillet 2024 à 16 h pour le faire en utilisant les liens associés à chaque option ou en acheminant le document par la poste au 140, Grande Allée Est, bureau 650, Québec (Québec) G1R 5N6.

Où consulter la documentation sur le projet?

L'ensemble de la documentation est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ainsi que dans le site Web du BAPE.

Les documents peuvent aussi être consultés aux endroits suivants :

Bibliothèque Sylvain-Garneau, 187, boul. Sainte-Rose , Laval

, Bibliothèque de Boisbriand , 901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à l'infolettre L'heure juste.

Facebook X LinkedIn

www.bape.gouv.qc.ca

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Josiane Ouellet, Conseillère en communication, 581 925-0658 ou 1 800 463-4732, [email protected]