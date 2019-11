Projet de réaménagement de l'Hôpital régional de Portneuf - La ministre Danielle McCann et le député Vincent Caron soulignent le début des travaux de la phase II et annoncent la refonte de l'urgence

PORTNEUF, QC, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et le député de Portneuf, Vincent Caron, ont souligné aujourd'hui le début des travaux de la phase II du projet de réaménagement de l'Hôpital régional de Portneuf, une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Cette deuxième phase du projet inclut l'installation d'un nouvel appareil de tomodensitométrie (TDM) et le développement de plusieurs nouvelles unités fonctionnelles. Ils ont également annoncé un ajout important à cette phase du projet, soit la refonte complète de l'urgence, située au rez-de-chaussée.

Les travaux consistent en un réaménagement du premier étage de l'hôpital, et en un agrandissement de l'aile B pour y accueillir le nouveau TDM. Le premier étage comprendra une unité de chimiothérapie de six fauteuils de traitement, une unité de médecine de jour de six places, un centre satellite d'hémodialyse de huit fauteuils de traitement en plus d'un appareil de relève, une salle d'isolement avec civière, une salle d'examen et une pharmacie oncologique.

L'urgence sera quant à elle mise aux normes, offrant un milieu de soins plus convivial, confidentiel et sécuritaire, tant pour les usagers que pour le personnel. Celle-ci comportera notamment

huit aires d'observation dans des salles fermées;

une salle distincte pour le pré-triage;

un système de ventilation à pression négative ajouté à la salle d'isolement respiratoire;

une salle de réanimation plus fonctionnelle et mise aux normes;

et une salle d'attente aménagée en trois zones, pour séparer les patients de l'urgence, de la radiologie et des prélèvements.

Sur le plan financier, l'ensemble des travaux inclus dans cette phase représentent un investissement global de 21,9 M$, dont un ajout de 3,67 M$ pour le réaménagement de la nouvelle urgence.

Citations :

« Nous sommes très heureux et fiers de donner notre appui à ce projet porteur pour les citoyennes et les citoyens du secteur de Portneuf, qui pourront ainsi bénéficier d'un meilleur accès à des soins et des services à proximité de leur milieu de vie. Un tel projet d'ampleur démontre que notre gouvernement a à cœur de faire le nécessaire afin de moderniser les installations de notre réseau, de manière parfaitement cohérente avec les besoins actuels et à venir de chaque communauté. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'annonce d'un tel projet, avec les bonifications qui s'ajoutent en ce qui a trait à l'urgence, montre à quel point notre gouvernement est à l'écoute des besoins des gens d'ici. Cela témoigne de notre attitude proactive à l'égard du réseau de la santé et des services sociaux, et des actions concrètes que nous mettons en œuvre pour relever les grands défis de santé auxquels font face des communautés comme celle de Portneuf. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

L'agrandissement de l'aile B, qui accueillera le TDM, est en cours de réalisation. L'appareil y sera mis en service à l'automne 2020.

Le réaménagement du premier étage sera complété à l'été 2021.

L'ouverture prévue de la nouvelle urgence se fera en 2022.

Un financement récurrent de 557 000 $ est également octroyé à l'installation pour les services d'hémodialyse, afin de couvrir les coûts de 2 496 traitements par année.

Rappelons que la première phase du projet a permis le développement, au troisième étage, d'une unité de 13 lits d'hospitalisation en soins gériatriques postaigus et le transfert de l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive.

