Projet de réalisation d'une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic - Le rapport du BAPE est maintenant public

Les deux parties de l'audience publique ont eu lieu à Lac-Mégantic. Lors de la première partie, la commission d'enquête a tenu trois séances les 11 et 12 juin 2019 afin que l'initiateur et des personnes‑ressources de divers ministères et organisations répondent aux interrogations du public et de la commission. La deuxième partie a permis aux participants d'exprimer leur opinion sur le projet au cours de 2 séances qui se sont déroulées les 16 et 17 juillet 2019. À cette occasion, la commission a reçu 47 mémoires, dont 19 ont été présentés en séance publique auxquels quatre opinions verbales se sont ajoutées.