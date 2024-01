Projet de raccordement du complexe de valorisation des biogaz et de biométhanisation de WM de Sainte-Sophie au réseau de Gazoduc TQM à Mirabel - Bilan de l'audience publique

QUÉBEC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée d'Antoine Morissette, président, et de Joseph Zayed, commissaire, dresse un bilan positif de l'audience publique sur le projet de raccordement du complexe de valorisation des biogaz et de biométhanisation de WM de Sainte-Sophie au réseau de Gazoduc TQM à Mirabel.

Au cours de la première partie de l'audience, qui s'est déroulée les 5 et 6 décembre, la commission a tenu 2 séances représentant 7 heures d'échanges avec le public, l'initiateur du projet ainsi que des représentantes et représentants de divers organismes et ministères. En moyenne, une vingtaine de citoyennes et citoyens ont assisté à chacune de ces séances en salle ou à distance. En tout, 12 intervenantes et intervenants ont posé des questions, que ce soit verbalement ou par écrit avant le début de l'audience. Ils ont abordé plusieurs thèmes, dont les répercussions du projet (cours d'eau, eaux souterraines, espèces fauniques, santé et qualité de vie de la population, milieux naturels et humides), les critères utilisés pour définir le tracé de moindre impact, la façon de mesurer la contamination des sols et le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre relative au raccordement proposé. Plusieurs interrogations ont aussi touché le futur complexe de WM et le gaz naturel renouvelable.

La deuxième partie de l'audience était consacrée exclusivement à l'audition des mémoires, des opinions verbales et des suggestions des participants et participantes. Les 16 et 17 janvier, la commission a tenu 2 séances publiques d'une durée de plus de 5 heures, au cours desquelles 16 citoyennes et citoyens ont résumé un mémoire ou se sont exprimés verbalement sur le projet. Plus d'une vingtaine de personnes ont assisté à chacune de ces séances en salle ou à distance. En tout, la commission a reçu 11 mémoires.

La commission tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ses travaux. Ils apportent une contribution essentielle en partageant leur point de vue ancré dans les réalités de la communauté d'accueil du projet.

La commission poursuit actuellement son travail d'analyse et procède à la rédaction de son rapport qui sera déposé au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, au plus tard le 4 avril 2024.

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

