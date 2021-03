Projet de pourvoirie - Appel de propositions pour le développement et la gestion d'une pourvoirie dans la MRC de Manicouagan

QUÉBEC, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs lance un appel d'offres en vue de l'attribution d'un bail de droits exclusifs de chasse et de pêche pour l'implantation, le développement et l'exploitation d'une pourvoirie sur le territoire de la municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan, dans la région de la Côte-Nord. D'une superficie de 198,9 km2, le territoire visé est situé dans le secteur du lac à l'Argent.

Dans sa proposition, le soumissionnaire doit présenter des prévisions en matière de conservation et d'exploitation de la faune, d'investissements, d'embauche, de formation du personnel et de mise en marché, ainsi que les projections financières relatives à son projet. Il doit également mettre en évidence son expérience et sa capacité financière pour la réalisation du projet présenté. La participation à l'exploitation de l'entreprise et l'embauche de personnes résidant au Québec seront également prises en considération.

Toute personne intéressée qui exploite une entreprise peut déposer une proposition. Pour être considérée, celle-ci doit être déposée à l'attention de Mme Isabelle Tessier, avant midi (12 h), le 14 avril 2021, par courrier recommandé ou par la poste au :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Direction générale de la valorisation du patrimoine naturel

880, chemin Sainte-Foy, 2e étage

Québec (Québec) G1S 4X4

Les détails de cet appel d'offres ainsi que la documentation afférente sont disponibles sur cette page Web.

Information :

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

SOURCE Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Relations médias, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 418 627-8609, poste 3061

