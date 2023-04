Projet de modification de la limite du parc national du Mont-Orford - L'audience publique se poursuit aujourd'hui

QUÉBEC, le 3 avril 2023 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée d'Antoine Morissette, président, et de Mireille Paul, commissaire, rappelle que la deuxième partie de l'audience publique sur le Projet de modification de la limite du parc national du Mont-Orford commence ce soir à 19 h à l'Hôtel Congrès Chéribourg d'Orford, au 2603, chemin du Parc à Orford.

La deuxième partie de l'audience publique est consacrée exclusivement à l'audition des mémoires, des opinions verbales et des suggestions des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes désireux de donner leur avis à la commission.

Les personnes qui souhaiteraient exprimer spontanément leur opinion sur le projet, que ce soit sur place, par téléphone ou encore par visioconférence durant les séances publiques de 2e partie, pourront également le faire si le temps le permet. Un registre d'inscription sera rendu disponible à cet effet sur place et sur le site Web du BAPE.

Date : Le 3 avril 2023 Heure : 19 h Endroit : Hôtel Congrès Chéribourg

2603, chemin du Parc, Orford





Aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Où consulter la documentation sur le projet?

L'ensemble de la documentation est disponible sur le site Web du BAPE. Les documents peuvent aussi être consultés dans les trois centres de consultations aux heures d'ouverture de chaque institution :

Bibliothèque Éva-Senécal

450, rue Marquette , Sherbrooke





450, rue , Bibliothèque Memphrémagog

90, rue Saint-David, Magog





90, rue Saint-David, Bibliothèque Saint-Denis-de-Brompton

1485, route 222, Saint-Denis-de-Brompton

Les citoyens peuvent également communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d'informations.

La commission d'enquête doit remettre son rapport au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, au plus tard le 30 juin 2023. Par la suite, le ministre dispose de 30 jours pour le rendre public.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Renseignements: Source : Karine Lavoie, Conseillère en communication, 581 925-0670 ou 1 800 463-4732, [email protected]