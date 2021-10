Projet de modernisation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal - Le ministre Christian Dubé procède à l'inauguration du Centre intégré de traumatologie

MONTRÉAL, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a participé aujourd'hui à l'inauguration des nouveaux locaux du Centre intégré de traumatologie, construits dans le cadre d'un projet majeur de modernisation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Ce vaste projet d'infrastructure a représenté un investissement global de 155 millions $. Il a consisté à construire un édifice offrant une superficie totale, pour l'ensemble du projet, de 16 000 mètres carrés, répartis sur quatre étages. Outre le Centre intégré de traumatologie, qui inclut l'Unité de soins intensifs au deuxième étage et des locaux de recherche et d'enseignement au premier étage, l'édifice abritera, au troisième étage, l'Unité mère-enfant et, au sous-sol, le service d'endoscopie.

Ajoutons que l'Unité des soins intensifs sera dotée de chambres individuelles. Toute l'équipe interdisciplinaire pourra s'y intégrer rapidement, dans un espace qui permettra d'offrir des soins complexes tout en favorisant la réadaptation des usagers. La proximité des locaux de recherche et d'enseignement facilitera par ailleurs le partage de connaissances et contribuera à l'efficacité des soins et des services.

Citations :

« L'Hôpital du Sacré-Cœur constitue un des pans importants du milieu hospitalier de Montréal, voire de l'ensemble du Québec. C'est pourquoi il était crucial de procéder à ces travaux d'envergure. L'inauguration de ces nouveaux locaux vient marquer une étape importante dans nos efforts collectifs pour moderniser notre réseau de santé et je suis ravi de célébrer ce grand jour avec vous. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Avec ce nouvel environnement de soins, nos citoyens de Montréal sont désormais dotés d'un accès renforcé à des services de la meilleure qualité possible, mais aussi encore plus accessibles, dans un contexte plus moderne et convivial. Je me réjouis que ces nouveaux locaux soient désormais à la disposition des gens de la métropole, et qu'ils contribuent à la culture d'excellence et d'innovation qui a toujours été au cœur de la mission de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Il est à noter que l'Unité mère-enfant bénéficiera d'un nouvel aménagement qui permettra l'intégration du modèle TARP (travail, accouchement, récupération et post-partum) dans la même chambre, favorisant par le fait même l'intimité des familles.

Soulignons également que le Service d'endoscopie sera aménagé de manière à favoriser un meilleur environnement pour les interventions.

Rappelons que la réalisation du projet a été confiée à la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756