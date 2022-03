Projet de loi sur les langues officielles : la Chambre prend acte de la nouvelle mouture présentée par le gouvernement du Canada

MONTRÉAL, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la nouvelle mouture du projet de loi dévoilée par la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Ginette Petitpas Taylor. La Chambre rappelle le consensus fort qui prévaut au sein du milieu des affaires en faveur de la protection et de la promotion du français dans le Grand Montréal et au Québec.

Le dépôt d'un nouveau projet de loi sur les langues officielles était attendu par le milieu des affaires de la métropole. Des analyses récentes indiquent un degré d'inquiétude grandissant quant à la fragilisation du français dans notre société. Il est donc important que le gouvernement se donne les moyens d'en assurer la protection, notamment en renforçant les pouvoirs du commissaire aux langues officielles et en centralisant la mise en œuvre de la loi au sein du Conseil du Trésor.

À ce titre, les démarches prévues par la loi présentée aujourd'hui par le gouvernement du Canada doivent s'effectuer en complémentarité des mesures proposées par le gouvernement du Québec dans son projet de loi 96. Ces deux législations ne doivent pas alourdir le fardeau administratif des entreprises en multipliant les contrôles et les démarches à effectuer auprès des différents ordres de gouvernement.

La Chambre salue la volonté de la ministre Petitpas Taylor d'accroître, au moyen de ce projet de loi, le nombre d'immigrants francophones au Canada. Cette cible ne devra cependant pas ralentir la sélection et l'accueil de talents internationaux au Québec, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre hautement préoccupant. Comme la Chambre le faisait valoir dans ses recommandations à la ministre Chrystia Freeland pour le prochain budget du Canada, le gouvernement doit accélérer les processus administratifs pour les nouveaux arrivants et le traitement des dossiers de résidence permanente issus du Québec présentement en attente.

La Chambre continuera d'analyser le projet de loi sur les langues officielles dévoilé aujourd'hui et restera attentive aux prochains développements entourant celui-ci.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

