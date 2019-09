Projet de loi no 27 : pour être un succès, la réforme doit faire d'Investissement Québec un champion mondial

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté aujourd'hui son mémoire intitulé Réforme d'Investissement Québec : pour un moteur de développement économique à la hauteur de notre potentiel devant la Commission de l'économie et du travail. La Chambre considère que la réforme proposée dans le projet de loi no 27 visant la transformation d'Investissement Québec (IQ) est d'une importance stratégique et qu'elle aura une incidence majeure sur le milieu des affaires.

« La Chambre salue et appuie les objectifs ambitieux fixés par le premier ministre Legault en matière de productivité, d'innovation et d'exportation pour les entreprises québécoises. Le projet de loi no 27 modifiera un instrument clé utilisé par l'État depuis des décennies pour la mise en application de ses politiques économiques. Des milliers d'entreprises font déjà affaire avec Investissement Québec et de grands pans de l'économie québécoise sont directement touchés par ses décisions et ses programmes », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Trois priorités pour le nouvel Investissement Québec : productivité, innovation et exportations

« Depuis plusieurs années, les entreprises québécoises font du surplace en matière de productivité, ce qui les rend vulnérables face à la concurrence. La stratégie du gouvernement doit être d'encourager les investissements pour corriger cette situation, et Investissement Québec est le véhicule tout indiqué pour y arriver. La Chambre recommande que tous les processus internes d'Investissement Québec, que tous ses programmes d'intervention et surtout que l'évaluation de ses résultats et de la performance du personnel intègrent des mesures d'amélioration de la productivité des entreprises québécoises », a poursuivi M. Leblanc.

« Outre l'amélioration de la productivité, la meilleure façon de renforcer la compétitivité de nos entreprises est de favoriser l'innovation. Le défi pour IQ sera de bien cibler son intervention et d'offrir des programmes prévisibles et simples à comprendre pour les petites entreprises. Le rôle du nouvel IQ doit être d'établir un cadre stable et prévisible qui facilitera l'accès de ces entreprises aux crédits d'impôt et au financement. IQ devra également se doter d'un mécanisme pour évaluer annuellement la performance de ses programmes d'aide à l'innovation et apporter, au fur et à mesure, les ajustements requis pour améliorer leur efficacité », a ajouté Michel Leblanc.

« Le gouvernement a fixé l'objectif ambitieux que les exportations québécoises atteignent 50 % de notre PIB. Le nouveau mandat confié à IQ pour accroître les exportations est donc névralgique. La Chambre, qui accompagne des PME dans leurs efforts à l'international depuis 1984, est familière avec les défis de l'exportation. Nous constatons que l'accès aux marchés étrangers présente un défi pour plusieurs d'entre elles et que la démarche peut être perçue comme étant coûteuse et risquée. La solution, selon notre expérience, repose sur un accompagnement serré qui exige une collaboration efficace entre les nombreux intervenants actifs sur le terrain. Investissement Québec International doit devenir l'organisation qui exerce un leadership auprès de l'ensemble des joueurs collaboratifs afin d'améliorer la coordination des efforts », a mentionné M. Leblanc.

Des ressources à la hauteur des ambitions

« La Chambre croit que le nouvel IQ a tout le potentiel pour devenir un leader et un modèle d'excellence. Pour y parvenir, il doit disposer des moyens et de la latitude opérationnelle nécessaires. À l'image de la Caisse de dépôt et placement du Québec - l'une des caisses de retraite publiques les plus respectées au monde et une institution qui fait la fierté des Québécois -, IQ doit pouvoir offrir des conditions qui lui permettront d'attirer les meilleures ressources disponibles afin de remplir son mandat. Pour la Chambre, le nouvel IQ doit disposer de l'autonomie et des moyens à la hauteur des objectifs fixés par le premier ministre », a précisé Michel Leblanc.

La complémentarité, clé de voûte de la relation avec le milieu des affaires

« L'écosystème d'affaires québécois comprend de nombreuses organisations dont le mandat est de fournir le capital et l'accompagnement permettant aux entreprises de croître. Cet écosystème a fait ses preuves. IQ doit cibler spécifiquement les besoins qui ne trouvent pas réponse actuellement dans le secteur privé. Alors que la transformation d'IQ l'amènera à jouer un rôle plus actif dans les régions, le cadre réglementaire proposé devra offrir la souplesse requise pour que ses actions s'arriment à celles déjà offertes par les acteurs du milieu. Dans le cas de la métropole, IQ devra établir les mécanismes de collaboration avec Montréal International et les différentes grappes industrielles. La clé de la réussite du nouvel IQ reposera sur sa capacité d'inscrire son action en complémentarité avec celles des acteurs et structures déjà en place », a conclu M. Leblanc.

Consultez le mémoire de la Chambre ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, jserero@ccmm.ca

Related Links

https://www.ccmm.ca/