Projet de loi n° 96 sur la langue officielle et commune du Québec : L'APNQL exercera une vigilance constante

WENDAKE, QC, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les Premières Nations comprennent sans doute mieux que quiconque l'importance de conserver la langue que nous ont transmise nos parents. Nos langues sont porteuses de nos traditions, de nos cultures, de nos valeurs. Certaines de nos Premières Nations ont vécu de tristes épisodes historiques qui avaient pour but avoué d'éradiquer leur culture et leur langue. Elles ont eu la résilience d'y survivre, non sans peine. Elles œuvrent aujourd'hui à les raviver et à les entretenir pour les préserver et en transmettre l'intégrité aux jeunes générations. En plus de la question primordiale des langues d'origine, pour plusieurs Premières Nations se pose également celle de l'usage des langues secondes, soit le français ou l'anglais, qu'elles se sont vu imposer, et qui fera également l'objet d'une réflexion de la part des chefs.

L'APNQL est très bien placée pour comprendre le bien-fondé de l'initiative linguistique que lance le gouvernement du Québec par le biais de son projet de loi n° 96 sur la langue officielle et commune du Québec, mais lance l'avertissement suivant : la survie, le développement d'une langue ne doit jamais se faire au détriment d'une autre langue, ne doit jamais s'appuyer sur la coercition. Les dix Premières Nations que regroupe l'APNQL examineront dans le respect le projet de loi québécois et ensemble elles prépareront et feront connaître leur réaction, clairement et fermement, en temps et lieu.

L'option que voudra privilégier l'Assemblée des chefs pour exprimer formellement sa position au gouvernement du Québec et à l'ensemble de la population québécoise sera déterminante pour notre cohabitation. Pour une relation respectueuse entre nous, il est fondamental que la position des Premières Nations sur l'essentielle question des langues soit claire et bien comprise.

« À la suite du dépôt de ce projet de loi, l'APNQL s'engage aujourd'hui dans une démarche de réflexion qui permettra de maintenir nos acquis et de faire des gains dans le débat qui s'amorce. La sagesse des ancêtres présente dans nos langues saura nous inspirer. Alors que nous exercerons une vigilance constante, je souhaite à toute la population concernée une réflexion et une discussion respectueuse et productive », a déclaré Ghislain Picard, chef de l'APNQL.

