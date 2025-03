Projet de loi n° 93 et agrandissement du site d'enfouissement de Stablex - Les enjeux environnementaux exigent un respect de la démocratie!

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - La Ligue des droits et libertés s'oppose de façon catégorique au projet de loi no 93, Loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville (PL93), alors que débutent aujourd'hui les consultations particulières à son sujet. Il s'agit d'une atteinte directe aux droits démocratiques, au droit à un environnement sain et au droit à la santé des résident-e-s de Blainville et des environs.

Le gouvernement du Québec refuse de tenir compte des conclusions défavorables au projet du Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE) de septembre 2023 et de respecter les processus démocratiques municipaux. Il ignore ouvertement la mobilisation citoyenne vouée depuis plus de deux ans à la préservation des milieux humides, des cours d'eau et de la santé de la région en s'opposant à l'agrandissement d'un site voué à enfouir des déchets dangereux dont la majorité proviennent des États-Unis.

Le droit à un environnement sain est un droit humain consacré à la fois dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et en droit international, et nécessite le respect de trois piliers démocratiques reconnus : l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière environnementale. Le gouvernement a réussi le tour de force de les violer tous.

Le manque de transparence de la part de Stablex et du gouvernement a poussé les citoyen-ne-s à devoir effectuer eux-mêmes des échantillonnages indépendants pour obtenir des informations justes sur les contaminants liés aux activités des sites d'enfouissement. Plus récemment, le gouvernement et l'entreprise ont refusé de rendre disponible l'étude de caractérisation du milieu naturel du terrain visé par le projet. Les processus décisionnels n'ont tenu compte ni de l'opposition de la population, ni de celles de la Ville de Blainville et du BAPE, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, envisageait de recourir au bâillon dès le dépôt du PL93. Pour ajouter l'insulte à l'injure, le projet de loi comporte une disposition visant à empêcher les recours judiciaires tels que les injonctions susceptibles d'être intentées pour freiner le projet et protéger l'environnement.

L'agrandissement du site de Stablex et les actions du gouvernement du Québec pour l'imposer à Blainville constituent un exemple par excellence de violation du droit à un environnement sain.

Citation

« Le projet de loi no 93 est une violation directe du droit à un environnement sain. Alors que des centaines de groupes écologistes et des milliers de citoyen-ne-s s'évertuent à lutter pour préserver l'environnement, le gouvernement choisit d'ignorer ouvertement les faits scientifiques, les processus démocratiques et les pressions populaires. Ce projet de loi est une aberration qu'il faut refuser catégoriquement. » - Laurence Guénette, porte-parole.

À propos de la Ligue des droits et libertés

Depuis 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) a influencé plusieurs politiques gouvernementales et projets de loi en plus de contribuer à la création d'institutions vouées à la défense et la promotion des droits humains. Elle intervient régulièrement dans l'espace public pour porter des revendications et dénoncer des violations de droits auprès des instances gouvernementales sur la scène locale, nationale ou internationale. Son travail d'analyse, de sensibilisation et de promotion est primordial pour que les droits humains deviennent la voie à suivre vers une société juste et inclusive, pour tous et toutes. Comme organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan, la LDL vise à défendre et à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme.

