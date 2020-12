Projet de loi n° 66 - Le Parti Québécois a voté contre, pour d'excellentes raisons

QUÉBEC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Jonquière et porte-parole du Parti Québécois pour le Conseil du trésor ainsi qu'en matière d'énergie, d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Sylvain Gaudreault, a expliqué pourquoi sa formation politique a voté contre le projet de loi no 66, Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure.

EN BREF

Le Parti Québécois a réussi à faire des gains non négligeables pour une meilleure protection de l'environnement.

Malgré cela, le Parti Québécois a voté contre le projet de loi n o 66, car le gouvernement s'entête à opposer environnement et relance économique; en 2020, cela ne tient pas debout.

De plus, la priorité accordée aux projets d'agrandissement de McGill et de Dawson demeure, ce qui est inacceptable.

D'abord, Sylvain Gaudreault se dit très fier des gains obtenus par le Parti Québécois en matière d'environnement, même si cela est insuffisant, le gouvernement usant de sa majorité en commission. « Nous avons obtenu l'assurance que la décontamination des sols sera favorisée, non seulement pour les 181 projets contenus dans le projet de loi, mais aussi pour tout autre projet d'excavation de sols contaminés au Québec. En termes clairs, cela signifie que désormais, il y aura une hiérarchie dans le traitement des sols contaminés, en favorisant en premier lieu la décontamination. Ensuite, le ministre de l'Environnement devra obligatoirement être consulté avant qu'une soustraction à l'obligation d'obtenir une autorisation gouvernementale soit émise. Enfin, toute déclaration de projet devra contenir une évaluation de la présence réelle ou potentielle d'une espèce menacée ou vulnérable », a-t-il énuméré.

En revanche, le député note que le projet de loi no 66 continue de faire fausse route en opposant systématiquement environnement et économie. « Ce n'est pas vrai que la relance et le développement économiques doivent nécessairement passer par l'asphalte et le béton. Pas en 2020. C'est bien beau, des écoles, des ponts, des lieux de soins, on en a certainement besoin, mais on doit voir plus loin, et favoriser aussi des projets durables qui dynamiseront nos régions, placeront le Québec en position de leader de l'économie verte, et feront aussi travailler des gens dans plusieurs domaines », a-t-il fait valoir.

Le député a poursuivi avec l'enjeu des infrastructures au sein d'institutions anglophones. « Les projets d'agrandissement du Collège Dawson et de l'Université McGill - deux établissements d'enseignement supérieur anglophones - ont conservé leur priorité; le projet de loi n'a donc pas obtenu notre appui. Le Parti Québécois s'opposera toujours à l'anglicisation planifiée du Québec », a ajouté Sylvain Gaudreault.

« Malheureusement, à nos yeux, ce projet de loi demeurait inacceptable, car il ne fait que mettre l'accent, encore une fois, sur les priorités électorales de la CAQ, qui ne sont pas nécessairement celles des différentes régions du Québec. Nous avons donc voté contre », a conclu le porte-parole du Parti Québécois.

