Projet de loi n° 44 : Un projet de société à concrétiser

QUÉBEC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa présence en commission parlementaire aujourd'hui sur le projet de loi n° 44, Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification, E-Taxi interpelle le gouvernement du Québec afin que le nouveau Fonds d'électrification et de changements climatiques centre son action sur l'électrification des transports, et plus particulièrement sur deux aspects : l'électrification des flottes de véhicules gouvernementales et le transport rémunéré de personnes.

« Nous appuyons le projet de loi du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et sommes heureux de constater que l'électrification des transports chemine au sein de l'appareil gouvernemental à titre de priorité. Pour nous, le projet de loi 44 peut participer à la réalisation de l'important projet de société que représente l'électrification des transports et la lutte contre les changements climatiques. Pour contribuer concrètement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut s'attaquer aux secteurs d'activités qui en produisent le plus. À l'évidence, le transport rémunéré de personnes et les flottes gouvernementales doivent être visées par cette opération. De plus, il est essentiel que le gouvernement mette en place les incitatifs nécessaires à la transition souhaitée. Pensons notamment au programme de garantie de prêt à l'usage de l'industrie du transport rémunéré de personnes pour l'achat de véhicule électrique. Ce genre d'initiative doit se multiplier et bénéficier de ressources suffisantes et récurrentes », affirme Yung Cuong, président d'E-Taxi.

La participation d'E-Taxi aux consultations sur le projet de loi 44 s'inscrit en concordance avec le projet d'électrification des transports que la compagnie promeut depuis quelques années. E-Taxi poursuit ses démarches afin de de remplacer de 2000 à 3000 taxis par des véhicules BYD e6, 100 % électriques. D'ailleurs, une vingtaine de véhicules sont déjà sur les routes du Québec depuis le début de l'hiver. À terme, cette initiative contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) émises par l'industrie du taxi et qui engendrerait des retombées économiques de plusieurs dizaines de millions de dollars au Québec, en raison de la substitution de consommation d'essence importée par de l'électricité produite au Québec. Pour y parvenir, l'entreprise compte sur l'appui du gouvernement du Québec afin d'encourager les entreprises et les organisations gouvernementales à se tourner vers l'utilisation d'énergie et de véhicules verts.

En sa qualité de joueur incontournable de l'électrification des taxis au Québec, voici les recommandations principales d'E-Taxi sur le projet de loi 44 :

Que l'objectif du Fonds d'électrification et de changements climatiques soit centré sur l'électrification des transports, et ce, en commençant par les flottes de véhicules utilisées par le gouvernement et dans le cadre du transport rémunéré de personnes ;

Que soit instauré un programme de garantie de prêt aux propriétaires de taxi afin de favoriser l'achat d'un véhicule 100 % électrique ;

Que l'utilisation d'énergie verte soit encouragée par la priorisation des projets en électrification des transports impliquant une utilisation quantifiable et directe d'électricité ;

Que le gouvernement impose des cibles d'électrification des transports visant la participation obligatoire des organismes publics, parapublics et municipaux pour leurs flottes de véhicules et celles de leurs sous-traitants.

AIDE-MÉMOIRE



QUOI : Participation d'E-Taxi aux consultations publiques sur le projet de loi 44. Le porte-parole sera disponible dès 14 h 15 et après 15 h 30 pour répondre aux questions des journalistes.



QUAND : Le mercredi 22 janvier 2020, à 14 h 45



OÙ : Salle Pauline-Marois, Hôtel du Parlement

Fondée à Montréal en 2017, E-Taxi inc. a pour mission de prendre part activement à l'électrification des transports au Canada.

SOURCE E-Taxi inc.

Renseignements: Simon Pierre Côté, 581 985-8774, [email protected]