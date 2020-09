Projet de loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure - Des projets dont la région de la Capitale-Nationale a besoin

QUÉBEC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et le caucus des députés de la région de la Capitale-Nationale ont souligné l'importance de l'adoption du projet de loi no 66, Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure pour la région de la Capitale-Nationale, en lien avec le projet de loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure déposé le 23 septembre dernier par la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel.

Ainsi, la population de la région de la Capitale-Nationale bénéficiera de nombreux projets d'infrastructure plus rapidement, grâce aux mesures d'accélération prévues dans le projet de loi.

Des infrastructures dont le Québec a besoin

Le projet de loi no 66 vise à alléger des procédures sans réduire ou modifier les normes existantes, afin de démarrer plus rapidement les travaux d'importants projets d'infrastructure et ainsi stimuler l'économie. Il a été élaboré pour répondre aux attentes de tous en matière de rigueur, d'intégrité et de protection de l'environnement. Il cible des mesures d'accélération bien définies et circonscrites visant l'expropriation, le domaine de l'État, l'environnement, l'aménagement et l'urbanisme. On estime les gains de temps entre 2 et 36 mois pour la réalisation des projets.

Liste des projets pour la région de la Capitale-Nationale :

Construction de la Maison des aînés de Québec, secteur Sainte-Foy

Construction de la Maison des aînés de Québec, secteur Lebourgneuf

Construction de la Maison des aînés de Saint-Hilarion

Construction de la Maison des aînés de Pont-Rouge

Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Augustin

Agrandissement et réaménagement de l'Hôpital de La Malbaie

Construction d'une école secondaire à Québec, secteur Charlesbourg

Reconstruction du pont de l'Île-d'Orléans

Réfection du stationnement d'Youville

Le gouvernement fait ainsi le choix de stimuler l'économie en misant sur l'accélération de projets modernes d'infrastructure au bénéfice des citoyens, des familles et des entreprises québécoises.

Citations :

« Il ne fait aucun doute que l'accélération de certains projets d'infrastructure majeurs dans notre région aura un effet positif sur tous nos citoyens, de Portneuf à Charlevoix. Attendus depuis longtemps, ceux-ci sont partie intégrante de notre plan de relance économique et de création d'emploi. Nous souhaitons ardemment la collaboration de tous les partis représentés à l'Assemblée nationale afin d'adopter cette pièce législative plus que nécessaire pour le Québec. Nous gagnerons tous à faire accélérer ces projets. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Tous les députés de la Coalition Avenir Québec de notre région estiment qu'il est grand temps d'aller de l'avant avec ces projets qui sont réclamés par nos citoyens et les instances municipales, et nous espérons sincèrement que les oppositions sauront faire preuve de sagesse afin de faire cheminer le plus rapidement possible le projet de loi no 66. Nos citoyens souhaitent que les projets avancent. »

Vincent Caron, député de Portneuf et président du caucus des députés de la région de la Capitale-Nationale

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Source: Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Guillaume Rosier, Attaché politique, Bureau de circonscription de Portneuf, 418 337-4378