Projet de loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure - Améliorer plus rapidement les conditions d'apprentissage des élèves

QUÉBEC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des directions générales des centres de services scolaires (ADIGECSS) est favorable à toute initiative du gouvernement qui permettra d'améliorer plus rapidement les conditions d'apprentissage des élèves. C'est dans cette perspective que nous appuyons avec enthousiasme l'initiative de la ministre Sonia Lebel, ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, qui a déposé le projet de loi No. 66 concernant l'amélioration de certains projets d'infrastructure.

Depuis de nombreuses années, nous interpelons les gouvernements successifs afin que les projets d'infrastructure soient analysés puis autorisés avec davantage de rapidité et d'agilité afin de correspondre plus rapidement aux besoins d'améliorations des infrastructures scolaires existantes ainsi que de la construction de nouveaux établissements scolaires qui répondront à l'accroissement rapide de la clientèle scolaire.

« L'ADIGECSS tient à saluer cette initiative dans le contexte de la pandémie actuelle où les besoins sont criants et que la relance économique accélérée devient primordiale. Malgré l'accélération des trente-cinq projets soumis pour le réseau des centres de services scolaires, des mesures de surveillance, de transparence et des balises d'intégrité sont renforcées; ce qui permettra au réseau de l'Éducation de continuer à réaliser des travaux d'infrastructure de qualité et dont la probité a toujours été une priorité des directions générales », a déclaré M. Lucien Maltais, président de l'ADIGECSS.

À PROPOS DE L'ADIGECSS

L'Association des directions générales des centres de services scolaires (ADIGECSS) regroupe plus de 169 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

