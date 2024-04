Projet de loi anti-gaspillage - Agir pour contrer le gaspillage

QUÉBEC, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière d'Environnement et de lutte contre les changements climatiques, Joël Arseneau, déposera un projet de loi le mardi 23 avril pour contrer le gaspillage alimentaire et d'autres biens. « Il y a un an, j'ai déposé un projet de loi similaire qui incluait aussi le droit à la réparation des biens. Le gouvernement a repris cette notion dans une loi sur l'obsolescence programmée, adoptée en octobre, mais pas le gaspillage, donc nous revenons à la charge cette année », explique le député péquiste.

EN BREF

Le Parti Québécois appelle le gouvernement à agir contre le gaspillage;

Le PQ déposera un projet de loi anti-gaspillage mardi et demande au gouvernement de l'appeler rapidement.

Plusieurs juridictions dans le monde ont déjà agi pour contrer le gaspillage, autant alimentaire que pour d'autres biens. C'est le cas de l'Union européenne qui a interdit la destruction de chaussures et vêtements neufs invendus et qui oblige les grandes entreprises à dévoiler le volume de produits invendus jetés chaque année. Le Conseil canadien du commerce de détail se penche sur la préservation des aliments reliée aux questions relatives à l'emballage dans le but de lutter contre le gaspillage alimentaire. D'ailleurs, en décembre dernier à la COP28, 134 pays, dont le Canada, se sont engagés à inclure l'agriculture et l'alimentation dans leurs plans climat d'ici 2025 puisque le gaspillage alimentaire représente une source importante de gaz à effet de serre.

« Dans cette optique, nous pensons que le Québec doit être un leader dans la lutte au gaspillage. Notre projet de loi contiendra donc plusieurs mesures en ce sens. Il est essentiel d'agir puisque, depuis le dépôt de notre projet de loi initial, nous avons observé encore plusieurs cas de destruction d'invendus notamment par la bannière Winners et la SAQ. Les médias ont aussi fait état d'épiceries qui se débarrassent de tonnes d'aliments toujours consommables. C'est une question environnementale, mais également une question d'éthique qui doit être abordée dès maintenant », note Joël Arseneau, porte-parole en Environnement au Parti Québécois.

Le Parti Québécois appelle à une action proactive du gouvernement pour contrer le gaspillage de toute sorte, encore plus avec la hausse du coût de la vie actuelle. « On constate une augmentation des prix à l'épicerie et des loyers notamment. Nous jugeons que jeter des invendus autant alimentaires que vestimentaires est une vraie aberration, alors qu'on observe une aggravation de la pauvreté, voire de l'itinérance », conclut l'élu péquiste.

