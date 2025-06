Projet de loi 97 : trop peu sur le risque de feux de forêt

SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER, QC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Alors que les consultations particulières sur le projet de loi 97, parrainé par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Madame Maïté Blanchette Vézina, viennent de se conclure à l'Assemblée nationale, CMI Mulching, manufacturier québécois d'équipements forestiers, souligne l'absence de mesures robustes pour prévenir les incendies de forêt et appelle le gouvernement à renforcer le volet consacré à la gestion de la charge combustible de la forêt québécoise.

« Le projet de loi pose des bases intéressantes pour moderniser le régime forestier, mais il demeure dangereusement timide sur la prévention des feux. La réalité du terrain, c'est que nos forêts sont de plus en plus inflammables, et on ne peut plus ignorer l'enjeu de la charge combustible des forêts », affirme Charles-Alexandre Vennat, président-directeur général de CMI Mulching.

Un angle mort risqué

La saison 2023 des feux de forêt a marqué un tournant historique. Pourtant, le PL 97 ne prévoit ni la reconnaissance explicite de la charge combustible comme paramètre de gestion ni l'inscription du broyage forestier parmi les outils prioritaires de prévention.

« Nous invitons respectueusement la ministre à réexaminer cette question d'ici à l'automne prochain. Il serait hasardeux que sa réforme occulte l'un des facteurs les plus documentés de propagation d'incendies qui touche particulièrement le Québec en raison de ses essences d'arbres prédominantes. Ne pas intégrer cet enjeu, c'est choisir d'être vulnérable pendant dix ans ou plus », tranche M. Vennat.

Des solutions concrètes, déjà disponibles

CMI Mulching fait valoir que le broyage forestier est une méthode éprouvée, utilisée ailleurs au Canada, aux États-Unis et en Europe, pour réduire la quantité de combustible au sol de manière sécuritaire, durable et sans les risques associés aux brûlages dirigés, par exemple.

« Au Québec, nous avons la technologie, l'expertise et l'urgence d'agir pour réduire l'intensité des feux de forêt. Il ne manque que la volonté politique de sortir d'une logique défensive et de miser sur la prévention active, ce que le PL 97 pourrait permettre », souligne M. Vennat.

Une occasion à saisir avant qu'il ne soit trop tard

Dans le mémoire qu'elle a déposé lors des consultations particulières, CMI a invité les parlementaires à profiter de l'étape législative pour renforcer le PL 97, en y intégrant :

La charge combustible comme paramètre officiel de planification forestière ;

Le broyage forestier comme méthode reconnue et admissible ;

La possibilité pour le ministre de rendre ces interventions obligatoires dans les zones à risque.

« On ne demande pas au gouvernement de réécrire toute la loi, seulement de corriger un angle mort majeur. Si le Québec souhaite demeurer sérieux dans sa lutte aux feux de forêt, il doit le démontrer noir sur blanc dans ses lois », conclut Charles-Alexandre Vennat.

À propos de CMI Mulching

CMI Mulching est une entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de broyage forestier haute performance. Ses machines sont conçues pour répondre aux défis des environnements nordiques et contribuer activement à la prévention des feux de forêt et à l'aménagement durable.

