Projet de loi 59 - L'OOAQ se réjouit du retrait des critères d'admissibilité liés à la surdité

MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) accueille avec grande satisfaction le retrait des critères d'admissibilité liés à la surdité dans le projet de loi 59 visant la modernisation du régime de santé et sécurité du travail.

Lors de son dépôt, l'OOAQ avait vivement critiqué ce projet de loi, notamment les articles 4 et 5 qui n'étaient pas en accord avec les récentes études scientifiques et données probantes. Au cours des derniers mois, l'Ordre a multiplié les actions de sollicitation auprès de différentes instances afin de faire modifier ou retirer ces articles.

« C'est une belle victoire pour l'Ordre, mais surtout pour les travailleuses et les travailleurs. Nous remercions le gouvernement pour son ouverture, ainsi que les partis d'opposition pour leur grand engagement envers cet important enjeu », se réjouit Paul-André Gallant, président de l'OOAQ.

Comité scientifique

En commission parlementaire, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, a affirmé qu'il donnerait à un comité scientifique le mandat d'analyser et de définir les critères d'admissibilité concernant les atteintes auditives causées par le bruit en milieu de travail. Pour l'OOAQ, il est primordial que des audiologistes fassent partie de ce comité scientifique.

Les audiologistes sont des spécialistes de l'audition et du bruit et possèdent des connaissances notamment en anatomie, physiologie, neurologie, linguistique, psychologie, fonction auditive et vestibulaire ainsi que de leurs troubles.

« La surdité professionnelle étant en grande partie liée au bruit, la présence des audiologistes au sein d'un tel comité est essentielle », ajoute Paul-André Gallant.

Plan PERR

En avril dernier, l'OOAQ présentait le plan PERR (prévention, évaluation, réadaptation, responsabilisation). Celui-ci est une proposition concrète qui permettrait de diminuer les coûts du programme de surdité professionnelle de la CNESST, et ce, sans brimer les travailleuses et travailleurs ni leur porter préjudice. L'Ordre y dresse plusieurs solutions qui permettraient de faire des économies importantes tout en offrant des services qui répondent davantage aux besoins des travailleuses et des travailleurs.

L'OOAQ réitère sa détermination à travailler avec les instances gouvernementales pour améliorer l'accessibilité aux services en santé auditive et réduire les méfaits du bruit dans les milieux de travail afin que le public soit réellement protégé.

À propos de l'OOAQ

L'OOAQ contribue à l'amélioration de la qualité de vie de la population québécoise en s'impliquant dans différents dossiers publics en lien avec la santé et l'éducation. Comptant 3550 membres, dont 484 audiologistes, l'Ordre a pour mission d'assurer la protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres soit l'audition, le système vestibulaire, le langage, la voix, la parole, la communication et leurs troubles. Il sensibilise les différentes instances concernant l'audition et la communication humaine et est chargé de contrôler l'accès aux professions d'orthophoniste et d'audiologiste, de soutenir le maintien et le développement de la compétence de ses membres et de surveiller leur exercice professionnel.

