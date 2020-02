Projet de loi 40 : Le Comité de parents de la CSDM sous le choc à l'annonce du « bâillon » !

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Les parents comprennent, à la suite de l'annonce du recours au « bâillon » pour le projet de loi 40, que l'éducation, cette valeur fondatrice du Québec moderne, est balayée de la main, sans autre cérémonie !

C'est avec la rage au cœur que les parents prennent conscience que le gouvernement a agi dans ce dossier dans une urgence qui ne se justifie pas, afin de réformer des pans importants du système scolaire public selon son programme électoral, et non en privilégiant le faire-ensemble !

Le ministre Roberge n'a jamais fait la démonstration que son projet de loi 40 est un geste d'amour envers l'école québécoise, ses intervenants, ses enfants.

Quand l'éducation est une priorité, on se préoccupe autant de la manière que des résultats recherchés. L'éducation, ça s'articule avec clarté à chaque étape de sa démarche. Et malheureusement, le ministre Roberge nous démontre aujourd'hui qu'il a improvisé la rédaction de son projet de loi 40, et qu'il va maintenant bâcler son adoption.

C'est donc avec grande tristesse que le Comité de parents de la CSDM constate que la réalisation de la mission éducative de l'École-avec-un-grand-É, ce sera pour une autre fois…

