Projet de loi 32 - Un projet de loi pour améliorer l'efficacité du système de justice pénale

QUÉBEC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, a présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale un projet de loi visant principalement à favoriser l'efficacité de la justice pénale. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de transformer et moderniser le système de justice afin notamment de réduire les délais.

De façon générale, le projet de loi vise à mieux adapter le système judiciaire aux clientèles vulnérables, à favoriser le recours aux nouvelles technologies de l'information et à optimiser la justice pénale.

Parmi les changements proposés, plusieurs mesures contribueront à la mise en place de programmes pour adapter le système judiciaire aux personnes en situation d'itinérance ou vivant des problématiques de santé mentale ou de toxicomanie, qui sont souvent surreprésentées dans le système de justice.

En modifiant le code de procédure pénale, le projet de loi introduira des mesures permettant de tenir compte de la situation sociale de certains défendeurs afin de favoriser leur réhabilitation et de leur offrir des solutions de rechange au processus judiciaire. Le projet de loi prévoit également l'élargissement du régime d'aide juridique par l'introduction de services visant à éviter la judiciarisation, et ce, par la simplification de la procédure de révision des demandes.

« Je dépose ce projet de loi dans le but premier d'assurer l'évolution et l'efficience du système judiciaire. Il contribuera, j'en suis convaincue, à ce que justice soit rendue en temps utile, et ce, avec des outils technologiques facilitant les procédures. Les modifications proposées auront des retombées positives pour les citoyens et l'ensemble des intervenants judiciaires. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

Le texte du projet de loi est accessible sur le site de l'Assemblée nationale du Québec : www.assnat.qc.ca.

Ministère de la Justice du Québec : www.justice.gouv.qc.ca

