Projet de loi 29 : l'uniformisation au cœur des recommandations de l'ACQ

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) dépose aujourd'hui son mémoire dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi no 29, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées.

Dans son mémoire, l'ACQ revendique plusieurs modifications à la Loi sur les architectes, ainsi qu'à la Loi sur les ingénieurs afin de standardiser, entre autres, les types de bâtiments exclus du champ d'exercice réservé à chacun des professionnels. En effet, les entrepreneurs souhaitent plus d'uniformité et de cohérence dans l'application des normes en construction. C'est pourquoi l'ACQ préconise une uniformisation avec les règles prescrites dans le Code national du bâtiment (CNB).

Finalement, l'ACQ souhaite réitérer son engagement à améliorer la qualité des bâtiments construits et à uniformiser les pratiques de construction au Québec.

