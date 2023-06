Projet de loi 23 sur la gouvernance scolaire - « Il faut donner davantage de marge de manœuvre aux établissements »

Québec, le 1er juin 2023 /CNW/ - En commission parlementaire cet après-midi, la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault, accompagnée des trois vice-présidents de l'Association, a présenté les revendications des directions, directions adjointes et gestionnaires administratifs des écoles et centres de formation des trois CSS francophones sur l'île de Montréal.

D'emblée, l'AMDES a tenu à rappeler que ses membres observent une très préoccupante iniquité scolaire, ce que certains nomment l'école à trois vitesses. Une situation dégradée où les écoles publiques, la 3e vitesse, ne peuvent plus compter sur une mixité sociale qui auparavant aidait les plus vulnérables à se faire un chemin vers la réussite. Aux prises avec des défis particuliers, un environnement complexe, des clientèles de plus en plus lourdes, des mandats suprarégionaux et pas suffisamment de ressources, ni de marge de manœuvre locale pour y arriver, celles et ceux qui dirigent les écoles montréalaises sont toujours passionnés, mais un nombre croissant d'entre eux font face à l'épuisement et au découragement. Certains songent même à quitter la profession. Dans ce contexte, si la gouvernance ne vise pas à redonner de l'autonomie et des outils concrets à ceux qui font l'école au quotidien, fera-t-elle œuvre utile ?

Des recommandations pour bonifier le PL 23

L'AMDES a présenté une dizaine de recommandations visant à renforcer la collégialité dans l'analyse et la prise de décision en éducation au détriment de la centralisation ministérielle et a formulé une demande pressante pour augmenter la marge de manœuvre dans les établissements, notamment la gestion de la formation continue et l'analyse des besoins des élèves. Elle a également plaidé pour le maintien du mandat du Conseil supérieur de l'éducation pour le préscolaire, le primaire et le secondaire incluant sa capacité de poursuivre les mandats d'initiative puisque ses travaux fournissent un cadre d'analyse et des informations précieuses dont se servent concrètement les directions et leurs équipes pour améliorer la réussite des élèves.

L'AMDES accueille favorablement la création de l'Institut national d'excellence en éducation, tout en proposant des modifications sur la composition de son conseil d'administration et en insistant sur la nécessité d'une réelle indépendance pour cet organisme Plus fondamentalement, elle demande que soient aussi incluses à son mandat les préoccupations des secteurs de la formation professionnelle (FP) et de la formation générale adulte (FGA), la réussite des élèves HDAA ainsi que la réussite en milieu pluriethnique et défavorisé.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

