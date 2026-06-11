Projet de loi 23 : l'APPQ demande aux parlementaires de tout mettre en œuvre pour assurer son adoption avant la fin de la session

SAINTE-JULIE, QC, le 11 juin 2026 /CNW/ - À quelques heures de la fin des travaux parlementaires, l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) lance un appel au gouvernement et à l'ensemble des groupes parlementaires afin qu'ils mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer l'adoption du projet de loi 23 avant l'ajournement des travaux.

L'APPQ joint sa voix à celles des familles, des médecins psychiatres, des intervenants en santé mentale, des organisations de sécurité publique et des nombreux acteurs du milieu qui réclament cette réforme attendue, nécessaire et urgente afin de moderniser les interventions auprès des personnes dont l'état mental présente un risque pour elles-mêmes ou pour autrui.

« Depuis des années, les policiers et policières constatent sur le terrain les limites du cadre législatif actuel, qui ne permet plus de répondre adéquatement aux situations auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Le projet de loi 23 permettrait enfin d'intervenir de manière plus préventive et plus humaine afin d'éviter des drames », affirme le président de l'APPQ, Dominic Roberge.

Les événements tragiques survenus au Québec au cours des dernières années ont démontré les conséquences bien réelles des limites du cadre actuel. Les enquêtes de coroners ayant suivi plusieurs décès largement médiatisés ont toutes mis en lumière l'importance de pouvoir intervenir plus tôt lorsque des signes de détérioration sont présents.

Chaque année, des milliers d'interventions policières sont effectuées auprès de personnes dont l'état mental est perturbé. En 2025 seulement, les policiers et policières de la Sûreté du Québec sont intervenus à près de 26 000 reprises dans de telles situations.

« Ce débat dépasse largement les considérations partisanes. Derrière ce projet de loi se trouvent des personnes vulnérables, des familles inquiètes, des citoyens, des policiers, des intervenants et des professionnels qui souhaitent disposer des outils nécessaires pour prévenir l'irréparable. Les parlementaires ont encore l'occasion de faire avancer cette réforme attendue depuis de nombreuses années », ajoute M. Roberge.

À ce stade-ci, l'APPQ estime que l'urgence d'agir commande de concentrer les efforts sur l'adoption du projet de loi 23. Le Québec dispose aujourd'hui d'une occasion unique de moderniser son approche en santé mentale, de mieux soutenir les personnes les plus vulnérables et de prévenir de futurs drames. Cette occasion ne doit pas être manquée.

À propos de l'APPQ

L'Association des policières et policiers provinciaux du Québec représente quelque 5 800 policières et policiers de la Sûreté du Québec. Elle a pour mission de défendre, soutenir et porter la voix de ses membres qui assurent la sécurité de la population québécoise.

SOURCE Association des policières et policiers provinciaux du Québec

Entrevues : Audrey Leblanc, conseillère en communication, APPQ, [email protected], 450 804-2096