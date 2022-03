PROJET DE LOI 19 : L'AGISQ ÉCARTÉE DU PROCESSUS?

DRUMMONDVILLE, QC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Malgré son expertise manifeste en la matière, l'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec (AGISQ), qui avait en décembre dernier réagi favorablement au dépôt du projet de loi n° 19, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, ne peut obtenir confirmation de la part du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, qu'il souhaite qu'elle participe aux consultations publiques à prévoir en commission parlementaire. Afin de réellement améliorer la prestation de soins et services à la population ou encore de développer la recherche et la gestion du réseau par les données, le gouvernement ne doit pas priver les parlementaires de la participation des acteurs du terrain à un tel processus.

« L'AGISQ, par son mandat, est une référence québécoise en matière de gestion des données de santé. Il est donc absolument impensable de tenir des consultations dans le but de façonner une loi sur la gestion des données médicales sans y inviter les professionnels qui, chaque jour, en font la gestion. C'est une vérité de La Palice! Lorsque l'on joue avec l'encadrement des renseignements de santé, des risques de préjudices pour la population et pour le gouvernement sont à craindre. Tous les projets du gouvernement en matière de santé dépendent d'une information juste et validée. Or, l'heure est justement à la réforme de la profession d'archiviste médical pour en faire de véritables techniciens en information clinique », affirme M. Alexandre Allard, président de l'AGISQ.

En prévision des auditions publiques, l'Association formule trois recommandations d'importance :

Intégrer une stratégie de gestion des données au projet de loi n° 19, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; Réformer l'encadrement de la profession d'archiviste médical pour la faire évoluer vers celle de technicien en information clinique; Bonifier le texte du projet de loi n° 19, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, afin de minimiser le recours éventuel aux règlements et pérenniser ses assises dès le départ.

À propos de l'AGISQ

L'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec (AGISQ) est la voix des archivistes médicaux du Québec. Elle est la seule association représentant les techniciens en information clinique de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. L'AGISQ est reconnue pour son expertise en matière de formation, en gestion de l'information médicale et dans le domaine des technologies de l'information en santé et services sociaux. Les techniciens en information clinique jouent un rôle de premier plan concernant la codification des informations dans le dossier médical des usagers, l'accès à l'information, la confidentialité et la sécurité de l'information.

