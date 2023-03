PROJET DE LOI 15 : UN ARRIMAGE DIFFICILE ENTRE LA DÉCENTRALISATION ET L'EFFICIENCE

MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - Le Regroupement québécois de médecins pour la décentralisation du système de santé (RQMDSS) applaudit la volonté du gouvernement en place d'augmenter l'efficience du système de santé. Nous sommes d'accord que le statut quo n'est pas une option, car la qualité de l'acte médical n'est plus à la hauteur de la formation et des habiletés de nos professionnels. C'est pourquoi nos membres réclament des structures médicales locales spécifiquement structurées pour livrer des soins de qualité à nos concitoyens de manière efficace. Ces éléments assureraient une amélioration soutenue de la qualité de l'acte dans un environnement humanisé et mobilisateur.

Nous prenons note d'un esprit de décentralisation qui parcourt plusieurs sections du projet de loi qui est déposé aujourd'hui, de plus que la mise en place d'une certaine gestion de proximité. Nous saluons d'ailleurs la présence de responsables d'installation dans les hôpitaux de la province.

Nous notons toutefois avec consternation plusieurs éléments centralisateurs au sein du projet de loi, de plus que certaines redéfinitions préoccupantes autour de la gouvernance médicale. Nous craignons une démobilisation potentielle de nos professionnels, ayant pour conséquence une décélération de l'innovation requise pour soigner la population de chacune des régions du Québec selon leurs particularités spécifiques et donc une perte nette d'efficience.

Nous comptons défendre les intérêts de nos membres et ceux de la population que nous desservons lors de la commission parlementaire à venir.

À propos du RQMDSS

Le RQMDSS réunit près de 850 médecins issus de toutes les régions administratives du Québec et est inscrit comme lobbyiste auprès du Gouvernement du Québec. Nous réclamons depuis 2020 des actions concrètes du gouvernement pour redonner une gouvernance locale aux établissements de santé du Québec.

SOURCE RQMDSS

Renseignements: [email protected]