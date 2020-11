Projet de l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie - Le ministre responsable de l'Estrie confie un mandat d'accompagnement à la Conférence administrative régionale de l'Estrie

QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Estrie, M. François Bonnardel, confie à la Conférence administrative régionale (CAR) de l'Estrie le mandat d'accompagner, en étroite collaboration avec la CAR de la Montérégie, l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) dans ses démarches visant à élaborer une étude de faisabilité économique pour le transport des marchandises ainsi qu'à mettre à jour une étude portant sur le transport des passagers.

Rappelons qu'à terme, le projet de l'ACFEM prévoit la mise en place d'une voie ferrée de catégorie 4 permettant le passage de trains de passagers à des vitesses allant jusqu'à 120 km/h. Différentes interventions en matière d'aménagement du territoire visant à favoriser la cohabitation harmonieuse des utilisateurs du corridor ferroviaire sont également prévues dans les villes de Lac-Mégantic, de Sherbrooke, de Magog, de Bromont, de Lac-Brome, de Farnham et de Bedford ainsi que dans la municipalité de Brigham.

Un comité de suivi, présidé par la CAR de l'Estrie et réunissant divers intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux des régions concernées, sera mis en place afin de soutenir l'ACFEM dans la réalisation de ces études préalables.

« Je suis très heureux de cette étape maintenant franchie. L'initiative de l'ACFEM repose sur un excellent modèle de collaboration. Les différents acteurs qui y prennent part partagent le même but : développer un corridor ferroviaire sécuritaire pour ses usagers et les populations avoisinantes, tout en contribuant à la croissance économique régionale. Le mandat permettra à la CAR de l'Estrie de travailler en collaboration avec la CAR de la Montérégie afin de soutenir les démarches de l'ACFEM. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Chaque CAR a notamment pour mandat de favoriser la concertation entre les ministères et les organismes du gouvernement et la cohérence de leurs actions à l'échelle de la région, particulièrement en matière d'occupation et de vitalité des territoires.

L'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie regroupe 95 municipalités de 8 municipalités régionales de comté (MRC) de l'Estrie et de la Montérégie ainsi que des représentants du milieu des affaires désirant mettre de l'avant l'utilisation du chemin de fer dans ces 2 régions.

