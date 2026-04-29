Une étude démontre la valeur significative d'un projet de transformation du graphite en produits de haute pureté à Baie-Comeau en soutien à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques

SYDNEY, le 29 avril 2026 /CNW/ - Metals Australia Ltd et sa filiale canadienne, Ressources du Nord Inc., sont heureuses d'annoncer les principaux résultats de leur évaluation économique préliminaire (EEP) visant à développer une nouvelle raffinerie près de Baie-Comeau, au Québec.

Le projet permettra d'établir une capacité de traitement transformant 75 000 tonnes par année de concentré de graphite en paillettes en 51 000 tonnes de produits de graphite de haute pureté annuellement, sur une durée initiale de 25 ans.

L'étude présente une valeur actuelle nette (VAN-8) avant impôts de 2,05 milliards de dollars américains, actualisée à 8 %, avec un taux de rendement interne (TRI) élevé de 25,6 %. Les ressources minérales actuelles du projet affichent une teneur moyenne en graphite de 10,2 %, soit 2,4 fois supérieure à celle du projet de Nouveau Monde Graphite, selon les données publiques disponibles. La compagnie a également un potentiel de croissance important, avec 9 zones de graphite supplémentaires une distance de 33 km qui restent à forer.

La raffinerie, prévue à Baie-Comeau, emploiera 227 personnes et injectera annuellement environ 21,5 millions de dollars américains en salaires directs dans l'économie locale. Baie-Comeau a été choisie en raison de son avantage concurrentiel en matière de transport de marchandises, de son milieu d'affaires favorable au développement, de la disponibilité de terrains industriels et de son infrastructure industrielle existante, y compris un traversier ferroviaire et des installations portuaires en eau profonde.

Le projet va maintenant passer directement à l'étude de faisabilité finale, qui progressera en parallèle des activités de consultation des communautés locales et autochtones.

Vous pouvez consulter l'annonce ASX complète ici ASX Announcements | Metals Australia Limited

Paul Ferguson, PDG d'Australie Métaux et président de Ressources du Nord, a déclaré :

"À l'heure où le monde a de plus en plus besoin d'un approvisionnement stable, sûr et à long terme en minéraux critiques et en solutions énergétiques qui en découlent, nous avons dévoilé un projet de calibre mondial qui répond à ce besoin stratégique.

Notre raffinerie de matériaux d'anodes pour batteries au Québec représente un atout économique et stratégique indéniable pour le Canada, la province de Québec et nos partenaires.

L'accélération de ce projet grâce à l'étude de faisabilité s'inscrit pleinement dans l'objectif déclaré du Canada de disposer de cinq mines de graphite et de cinq usines de raffinage de graphite sphérique enrobé et purifié d'ici 2040 - un objectif soutenu par une approche simplifiée : un projet, une approbation."

Renseignements supplémentaires :

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur: metalsaustralia.com.au/

À propos de Métaux Australie Ltée

Métaux Australie Ltd (ASX : MLS) est une société de développement de projets de minéraux essentiels dont le siège social est situé à Perth, en Australie-Occidentale. Par l'entremise de sa filiale canadienne, Ressources du Nord Inc., la société poursuit le développement de son projet de graphite en paillettes à haute teneur de Lac Carheil, au Québec. Ce projet de grande qualité est idéalement positionné pour la future fourniture de produits de graphite de qualité supérieure et de qualité batterie au marché nord-américain.

SOURCE Metals Australia Ltd

Paul Ferguson, Chief Executive Officer, [email protected]; Tanya Newby, CFO/Joint Co. Secretary, +61 (08) 9481 7833; Elizabeth Michael; Relations avec les investisseurs - Australie, [email protected]; Simon Falrdeau, Relations avec les investisseurs - Canada, [email protected]