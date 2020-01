Projet de forage exploratoire Central Ridge - Période de consultation publique

OTTAWA, le 23 janv. 2020 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale du projet de forage exploratoire Central Ridge, proposé par Equinor Canada Ltd., situé dans la zone extracôtier, à environ 375 kilomètres à l'est de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'Agence invite le public et les Nations autochtones à formuler des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet et les mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets tels que présentés dans le résumé abréger de l'étude d'impact environnemental du promoteur. L'évaluation se concentrera sur les nouveaux renseignements et les effets propres au projet et ne réexaminera pas les renseignements précédemment approuvés pour le projet de forage exploratoire dans la passe Flamande situé dans la même zone.

Il s'agit de la deuxième des trois occasions offertes au public de formuler des commentaires sur l'évaluation environnementale de ce projet.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 22 février 2020.

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet, sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80175). Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Pour en savoir plus sur le projet, le processus d'examen et les autres moyens de présenter des commentaires, consultez le site Web de l'Agence au Canada.ca/aeic.

À la suite de la période de consultation publique, l'Agence rédigera la version provisoire du rapport d'évaluation environnemental et les conditions potentielles formulées dans le cadre de l'évaluation environnementale. Le public sera invité à formuler des commentaires sur ces derniers lors d'une dernière période de commentaire sur ce projet.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870,[email protected]

