Projet de développement de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma - Mise sur pied d'un comité de suivi

SAGUENAY, QC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du cheminement du projet de développement de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma, le ministère des Transports annonce la mise sur pied d'un comité de suivi régional. Composé de personnes représentant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le comité aura pour objectifs de permettre aux membres de faire valoir leurs préoccupations et d'assurer une liaison optimale avec le milieu.

Déjà, le Ministère peut confirmer la participation de M. Marc Asselin, maire d'Alma, de M. François Claveau, maire de Saint-Bruno, de M. André Paradis, préfet de la municipalité régionale de comté de Lac‑Saint-Jean-Est, ainsi qu'un représentant du bureau régional de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi. D'autres participantes et participants des milieux politique et socio-économique viendront compléter le comité.

Rappelons qu'à titre de projet majeur de plus de 100 millions de dollars, ce projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique et fait l'objet d'un suivi spécifique de la part du Ministère.

Enfin, au cours des prochaines semaines, le Ministère lancera un mandat de services professionnels, notamment pour la conception préliminaire.

Citations

« Tout comme l'autoroute 70, les routes 170 et 169 sont des axes stratégiques pour le ministère des Transports. Ce projet est la dernière étape du lien rapide entre Alma et La Baie, dont la réalisation est une priorité pour votre gouvernement. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce projet porteur représente le trait d'union entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Je vois d'un bon œil la mise sur pied du comité de suivi, qui permettra d'assurer la conception d'un projet rassembleur tout en répondant aux besoins actuels et futurs de la population régionale. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

