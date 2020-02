Projet de développement de la route 170, à Saint-Bruno, et de la route 169, vers Alma - Lancement d'un appel d'offres public pour la mise à jour de l'étude d'opportunité et la préparation de l'avant-projet préliminaire

SAGUENAY, QC, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du cheminement du projet de développement de la route 170, à Saint-Bruno, et de la route 169, vers Alma, le ministère des Transports annonce la publication d'un appel d'offres visant l'attribution d'un mandat de services professionnels pour la mise à jour de l'étude d'opportunité et la préparation de l'avant-projet préliminaire.

Le mandat sera d'environ deux ans.

À titre de projet majeur de plus de 100 millions de dollars, ce projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique et fait l'objet d'un suivi spécifique de la part du Ministère.

Comité de suivi

Une première rencontre du comité de suivi se tiendra au cours des prochaines semaines et l'un de ses objectifs est de permettre au Ministère d'informer le milieu au sujet de la progression du projet, d'assurer une transparence à chacune des étapes de celui-ci et de permettre au milieu de signifier ses attentes.

Le Ministère assura également un lien avec la Table régionale des élus (TRÉ) et la Conférence administrative régionale (CAR).

Citations

« Le lancement de ce premier appel d'offres public représente un jalon concret qui démontre que le projet de développement de la route 170, à Saint-Bruno, et de la route 169, vers Alma, progresse et franchit une étape importante de sa réalisation. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Ce projet porteur est stratégique non seulement pour les gens de mon comté, mais également pour l'ensemble de la population régionale. Je suis heureux de savoir que la réalisation des études tient compte des plus récentes normes de sécurité routière et de protection de l'environnement. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits saillants

Le mandat qui sera confié permettra d'obtenir de nombreux intrants stratégiques pour la poursuite du projet :

Pour le volet de la mise à jour de l'étude d'opportunité :

Une analyse de l'évolution des problématiques hivernales (gestion de la poudrerie, éblouissement, etc.) ainsi que du développement et de la mobilité durable;



L'intégration des plus récentes normes de sécurité routière ainsi que des données techniques actualisées à propos de l'augmentation de la circulation.

Pour le volet de la préparation de l'avant-projet préliminaire :

La caractérisation des sols;



L'estimation des émissions de gaz à effet de serre (GES) attribuables aux travaux de construction du projet, conformément à la directive émise par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;



L'estimation du coût des mesures compensatoires afin de rendre le projet carboneutre;



L'analyse comparative des corridors routiers et le choix d'un scénario à recommander.

Lien connexe

Page Web du projet : Projet de développement de la route 170, à Saint-Bruno, et de la route 169, vers Alma

