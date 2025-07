Projet de déménagement et d'acquisition - Un investissement réfléchi pour répondre aux besoins administratifs, culturels et communautaires

RICHELIEU, QC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - La Ville de Richelieu franchit une étape importante avec un projet structurant : la relocalisation de l'hôtel de ville et de la bibliothèque Simonne-Monet-Chartrand par l'acquisition de l'immeuble Desjardins, situé au 1111, 3e Rue.

Un projet pensé pour les citoyens

Né d'une volonté commune d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services municipaux, ce projet repose sur une vision claire : centraliser les services municipaux dans un lieu accessible, au cœur de la ville. Il permettra de regrouper les employés municipaux, de favoriser une synergie entre les services administratifs, culturels et communautaires, et d'améliorer l'expérience citoyenne. Les premières réflexions ont débuté en 2019 pour moderniser la bibliothèque et optimiser les infrastructures existantes. Ce projet, déjà envisagé par l'administration précédente, a été concrétisé sous la gouvernance actuelle grâce à une opportunité immobilière stratégique. « Ce projet va bien au-delà d'un simple déménagement. Il concrétise notre volonté de rapprocher la Ville de ses citoyens en réunissant services municipaux et culturels dans un même lieu, au cœur de Richelieu. Nous construisons ainsi une ville plus accessible, plus efficace et plus vivante. C'est un investissement réfléchi qui répond aux besoins actuels et prépare l'avenir. Nous avons sur la table un scénario de projet nous permettant de visualiser différentes possibilités d'aménagement, selon notre capacité de payer », souligne Claude Gauthier, maire de Richelieu.

Un pôle central, accessible et vivant

Plus qu'un simple déménagement, ce projet vise à créer un véritable pôle municipal au centre de Richelieu, combinant services municipaux, culturels et financiers. La présence de Desjardins comme locataire contribuera à faire de cet édifice un lieu dynamique et fréquenté.

Une acquisition stratégique

L'immeuble sera acquis pour 3,3 M$, selon une évaluation de 2019. Le maintien de Desjardins comme locataire pour au minimum 5 ans assure une stabilité locative et renforce la viabilité financière du projet.

Un montage financier responsable

Un règlement d'emprunt autorisant un montant maximal de 7,5 M$ a été adopté, permettant à la Ville de disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour avancer efficacement. Il s'agit d'une enveloppe prévisionnelle - non d'une dépense immédiate - utilisée avec prudence selon les besoins réels…. Suite communiqué : FINAL_COMMUNIQUE-Projet-HVR_-9-JUILLET_.pdf

Source :

Direction des communications et affaires citoyennes

Pour demandes média et informations

Demande Geneviève David, Directrice des communications et du marketing

Ville de Richelieu

Ligne médias : 450 658-1157 poste 271

SOURCE Ville de Richelieu