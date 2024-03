Projet de création du parc national des Dunes-de-Tadoussac - Le BAPE est mandaté pour tenir une audience publique

QUÉBEC, le 4 mars 2024 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu le mandat du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, de tenir une audience publique sur le projet de création du parc national des Dunes-de-Tadoussac. Ce mandat débutera le 1er avril 2024 et se terminera le 16 août 2024.

Projet de création du parc national des Dunes-de-Tadoussac. Crédit photo : MELCCFP. (Groupe CNW/Bureau d'audiences publiques sur l'environnement)

La commission d'enquête sera composée de Louis Dériger, commissaire, et de Pierre André qui agira à titre de président. Tous les détails entourant les modalités de participation seront annoncés prochainement.

Comment se déroule une audience publique du BAPE?

Cette consultation publique est confiée au BAPE en vertu de la Loi sur les parcs. Comme toutes les audiences publiques réalisées par le Bureau, elle se déroulera en deux parties. La première permettra aux citoyennes et aux citoyens de s'informer sur le projet et de poser leurs questions, alors que la deuxième partie sera l'occasion d'exprimer leur point de vue, verbalement ou par écrit.

Le BAPE remettra son rapport au ministre au plus tard le 16 août 2024. Par la suite, le ministre aura 30 jours pour le rendre public.

Où consulter la documentation sur le projet?

Toute la documentation disponible sur le projet est accessible en version électronique dans le site Web du BAPE. Des centres de consultation seront aussi ouverts dans la communauté. Les citoyennes et citoyens peuvent également communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d'informations.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Renseignements: Source : Alexandre Tanguay, Conseiller en communication, 581 925-0690 ou 1 800 463-4732, [email protected], www.bape.gouv.qc.ca