Projet de construction d'un tramway à Québec - Le rapport du BAPE est maintenant public

QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À la demande du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rend public aujourd'hui son rapport d'enquête et d'audience publique sur le Projet de construction d'un tramway à Québec. Ce mandat d'enquête a débuté le 6 juillet 2020. La commission d'enquête chargée de l'examen du dossier était formée des commissaires Antoine Morissette et Pierre Renaud ainsi que Corinne Gendron, qui agissait également à titre de présidente.