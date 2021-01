Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay - Le mandat du BAPE est prolongé jusqu'au 10 mars 2021

QUÉBEC, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce que le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, a accordé une prolongation du délai imparti au Bureau pour réaliser le mandat d'enquête et d'audience publique portant sur le Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay. Le rapport du BAPE lui sera donc remis au plus tard le 10 mars 2021 au lieu du 13 janvier 2021, tel que prévu initialement. Le ministre disposera alors de 15 jours pour le rendre public.

En raison de l'ampleur de la participation du public, la commission d'enquête du BAPE a tenu 22 séances nécessitant près de 4 semaines. Elle a aussi reçu un nombre record de mémoires, ce qui s'est traduit par une somme considérable d'information à traiter et à analyser. Enfin, la demande de prolongation de délai est également motivée par les contraintes exceptionnelles avec lesquelles doit composer l'équipe de la commission, compte tenu des circonstances entourant la pandémie de la COVID-19.

Les personnes qui désirent obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec Mme Julie Olivier, conseillère en communication au 581 925-0664 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected] .

