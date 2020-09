Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay - La commission d'enquête précise l'horaire de ses séances thématiques et les modalités de fonctionnement du registre

La première partie débutera le lundi 21 septembre 2020 à 19 h à l'Hôtel Le Montagnais , 1080, boulevard Talbot à Saguenay . Les séances se poursuivront les jours suivants, selon les besoins du public et de la commission. Elles seront webdiffusées en direct et disponibles en différé par la suite.

Horaire des sÉances thÉmatiques

La planification des séances thématiques a été établie en tenant compte des résultats de la consultation qui a eu lieu du 1er au 8 septembre 2020. La commission remercie les 560 personnes qui y ont participé. Quant aux thèmes proposés, les répondants les ont placés dans l'ordre suivant (du plus important au moins important) : les émissions de gaz à effet de serre et leurs impacts sur la lutte contre les changements climatiques, l'insertion du projet dans son milieu d'accueil (milieux naturel et humain), le transport maritime et les impacts économiques.



À compter de 13 h À compter de 19 h Le lundi

21 septembre 2020 - Insertion du projet dans son milieu d'accueil : Biodiversité et écosystèmes terrestres

Impacts en périodes de construction, d'exploitation et de fermeture

Santé de la population

Sûreté et sécurité des installations Le mardi

22 septembre 2020 Insertion du projet dans son milieu d'accueil suite Transport et infrastructures maritimes : Biodiversité aquatique

Sécurité du transport maritime

Cohabitation des usages Le mercredi

23 septembre 2020 Transport et infrastructures maritimes suite Émissions de gaz à effet de serre et impacts

du projet sur la lutte contre les changements climatiques Le jeudi

24 septembre 2020 Émissions de gaz à effet de serre et impacts du projet sur la lutte contre les changements climatiques suite Enjeux économiques et sociaux : Retombées économiques régionales

Financement

Approvisionnement

Marchés Le vendredi

25 septembre 2020 Enjeux économiques et sociaux suite (partie 1) Varia (partie 2) -

La liste des thèmes est non-exclusive et établie de façon à assigner les bonnes ressources au bon moment pour répondre du mieux possible aux questions du public et de la commission. Si d'autres sujets devaient être abordés, la commission les traitera en fonction de la disponibilité des ressources et du temps imparti.

Deux façons de poser vos questions

En présence de l'initiateur et des personnes-ressources convoquées pour répondre aux questions de la commission et des participants, la première partie de l'audience permet à la population et à la commission de s'informer sur le projet et de mettre en lumière tous ses aspects.

Deux options s'offrent à vous pour poser vos questions. D'abord, vous pouvez dès maintenant soumettre vos questions par écrit à la commission. Elle les examinera et pourra les poser à l'initiateur et aux personnes-ressources. Le formulaire et les détails relatifs au traitement des questions en ligne sont disponibles dans le site Web du BAPE à l'adresse www.bape.gouv.qc.ca dans la page d'accueil du dossier.

Il sera également possible de s'inscrire au registre pour poser votre question directement à la commission au moment des séances publiques en salle, par vidéoconférence ou par téléphone. Puisque la commission anticipe une forte participation à ses travaux et afin de permettre au plus grand nombre de personnes d'y participer, elle permettra une question par intervention avec la possibilité de se réinscrire au registre, si le temps le permet. Le formulaire sera disponible le 21 septembre prochain à compter de 19 h dans le site Web du BAPE à l'adresse www.bape.gouv.qc.ca dans la page d'accueil du dossier.

Considérant la situation actuelle entourant la COVID-19, un nombre maximal de 250 personnes pourront être présentes dans la salle. Ce nombre inclut les membres de la commission d'enquête ainsi que l'équipe de l'initiateur et les personnes-ressources. Le port du couvre-visage sera obligatoire et les mesures de distanciation sociale en vigueur devront être respectées.

OÙ consulter la documentation sur le projet?

L'ensemble du dossier est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Les documents qui seront déposés dans le cadre des travaux de la commission d'enquête seront disponibles dans le site Web du BAPE. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter la documentation relative au projet sur Internet sont invitées à communiquer avec le BAPE.

Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec Mme Julie Olivier, conseillère en communication, en composant le 581 925-0664 ou, sans frais, le 1 800 463-4732. Vous pouvez également joindre la commission par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected].

Depuis plus de 40 ans, le BAPE informe et consulte les citoyens, enquête, puis avise le ministre responsable de l'Environnement sur les dossiers qu'il lui confie, afin d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Pour en savoir plus, consultez le site Web et la page Facebook du BAPE.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Renseignements: Julie Olivier, Conseillère en communication, 581 925-0664 ou 1 800 463-4732, [email protected], www.facebook.com/BAPEquebec

Liens connexes

http://www.bape.gouv.qc.ca/