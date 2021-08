Projet d'urbanisation de la route 131 - Entente de collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville de Lavaltrie

QUÉBEC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, ainsi que le maire de la Ville de Lavaltrie, M. Christian Goulet, sont heureux d'annoncer qu'une entente de collaboration a été conclue pour la réalisation de travaux sur une portion de la route 131, à Lavaltrie.

Le protocole d'entente vise l'urbanisation d'un segment de 1,2 km de la route 131 situé dans le secteur plus urbain, entre la rivière Saint-Jean et la rue Jolibourg.

La gestion du projet sera confiée à la Ville de Lavaltrie, qui s'engage à réaliser, avant le 1er juin 2023, l'ensemble des activités, dont les travaux de terrassement, de structure de la chaussée, d'asphaltage, d'installation d'un système d'éclairage et de feux de circulation, de mise en place de réseaux d'aqueduc et d'égouts, de construction de trottoirs et d'une piste multifonctionnelle ainsi que d'aménagement paysager.

Citations

« Votre gouvernement est heureux de travailler en collaboration avec les municipalités pour permettre la réalisation de projets d'infrastructures publiques. Cette entente démontre, encore une fois, que nous sommes à l'écoute des besoins de la population et que nous y répondons. Ce plan d'urbanisation, dans le secteur commercial de la route 131, assurera une plus grande sécurité pour les usagers, dont les piétons et les cyclistes. Valoriser le transport actif est une priorité pour votre gouvernement et ce sont par des travaux de ce type que nous atteindrons nos objectifs. Je tiens à remercier la Ville de Lavaltrie pour sa proactivité et sa précieuse collaboration. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce de ces investissements routiers dans la belle circonscription de Berthier témoigne de notre volonté de participer activement, en collaboration avec les municipalités, à l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. De surcroît, ces travaux d'urbanisation contribueront au développement économique de cet important secteur de Lavaltrie. Notamment grâce à l'aménagement d'une piste multifonctionnelle et d'un trottoir et à l'amélioration de la signalisation, nous venons accroître la sécurité de nos concitoyennes et concitoyens. Ce sont des infrastructures qui profiteront à toutes et à tous pour de nombreuses années. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier

« C'est avec joie et aussi beaucoup de satisfaction que nous voyons cette étape se concrétiser. Ce projet a exigé plusieurs années de travail et de préparation. Nous sommes toutes et tous heureux de pouvoir maintenant nous tourner vers la réalisation des travaux qui va s'amorcer en 2022. La sécurité des citoyennes et des citoyens a toujours été une priorité dans ce dossier. Je me sens donc très soulagé de pouvoir enfin offrir à la population de Lavaltrie des infrastructures plus sécuritaires, mieux adaptées au développement actuel et qui favoriseront, de surcroît, le transport actif au sein de notre collectivité. »

Christian Goulet, maire de Lavaltrie

Faits saillants

La mise en place de ce projet permettra à la Ville de prendre en charge des travaux d'infrastructures routières de compétence provinciale.

L'investissement pour la réalisation des travaux est estimé entre 5 M$ et 15 M$. Le montant final sera seulement connu au terme du processus d'appel d'offres.

Rappelons que le ministre des Transports est habilité à conclure une entente avec une municipalité afin de réaliser des travaux, le tout en vertu de l'article 34 de la Loi sur la voirie (RLRQ, c. V-9) et de l'article 66 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1).

