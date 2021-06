Projet d'un nouvel hôpital dans Vaudreuil-Soulanges - Coup d'envoi des travaux préparatoires

VAUDREUIL-DORION, QC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que le ministre responsable de la région de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, et la députée de Soulanges, Marilyne Picard, lancent aujourd'hui les travaux préparatoires de construction du nouvel hôpital qui desservira le secteur de Vaudreuil-Soulanges, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS).

Ces premiers travaux visent à préparer le site qui accueillera l'hôpital, qui sera situé à Vaudreuil-Dorion, au 2140, boulevard de la Cité-des-Jeunes. Les travaux comprennent le déplacement du ruisseau Belle plage, la décontamination du site de l'ancienne station-service, la démolition d'une grange ainsi que l'aménagement de chemins d'accès temporaires et de bassins de rétention pluviaux. Cette première étape préparatoire sur le site représente un investissement de 10,6 millions $.

Des travaux seront également réalisés par la Ville de Vaudreuil-Dorion pour accueillir la circulation générée par le chantier qui s'amorcera en 2022, à la demande de la Société québécoise des infrastructures (SQI), gestionnaire du projet, et du ministère des Transports. L'élargissement de la bretelle de l'autoroute 30, le redressement du chemin de la petite rivière à la jonction du boulevard de la Cité-des-Jeunes, l'ajout de feux de circulation sur la route Harwood ainsi que certaines reconfigurations routières sont notamment planifiées.

Citations :

« Ce grand projet d'infrastructure témoigne des efforts que nous faisons pour soutenir des initiatives qui contribuent directement à la modernisation de notre réseau de santé et de services sociaux. Je tiens à souligner le travail de nos partenaires dans ce projet, soit la SQI et le CISSS de la Montérégie-Ouest, qui ont travaillé très fort pour maintenir un échéancier ambitieux, notamment dans le contexte de la pandémie. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Avec la hausse démographique constante que nous observons ici, en Montérégie, il est primordial d'offrir aux citoyennes et citoyens des installations de santé pouvant mieux répondre aux besoins qui sont croissants. Grâce à cet important projet, la communauté aura accès facilement et plus rapidement à des services de santé modernes et de qualité. Le nouveau centre hospitalier est un bel exemple des efforts que nous déployons pour faire entrer le réseau de la santé et des services sociaux dans le 21e siècle. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour notre région. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Le début de ces travaux est un grand jour pour notre communauté, car cela marque une étape importante vers la concrétisation de ce vaste projet porteur. Je me réjouis de constater que l'échéancier est maintenu. Tout sera prêt d'ici quelques mois pour le début du chantier et, bientôt, la population de Soulanges et des environs pourra bénéficier de cette installation moderne répondant aux besoins actuels et à venir en matière de santé. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, volet santé, et députée de Soulanges

Faits saillants :

Rappelons qu'il y a quelques mois, les premières images de la maquette ont été rendues publiques. Elles présentaient un projet innovant, socialement responsable et conçu selon les plus hauts standards de qualité, notamment afin d'offrir le meilleur environnement possible pour les patients et le personnel.

Le projet représente un investissement total de 1,7 milliard $. Cet hôpital sera le premier depuis plus de 30 ans à comporter un ajout net de lits pour le CISSS. Sa capacité sera de 404 lits et il disposera d'une urgence de 41 civières et d'un bloc opératoire de 11 salles.

L'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges offrira des soins et des services de proximité aux patients de la région, tout en rehaussant la gamme de services spécialisés offerts à l'ensemble de la population.

