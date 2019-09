­­Projet d'investissement de l'entreprise Machinex - Québec appuie l'implantation d'un centre des technologies à Plessisville

PLESSISVILLE, QC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec attribuent des aides financières totalisant 4 891 000 $ à l'entreprise Machinex pour appuyer l'implantation, à Plessisville, dans la région du Centre‑du‑Québec, d'un centre des technologies destiné à la conception et à la fabrication d'équipements novateurs liés à la gestion des matières résiduelles. Ce centre servira notamment de laboratoire afin de développer des usines de tri 4.0 qui seront ultérieurement implantées chez les clients de l'entreprise.

Ce soutien financier, accordé par l'entremise du programme Créativité Québec, du programme ESSOR et des fonds propres d'Investissement Québec, comprend une contribution financière non remboursable de 350 000 $ pour la mise en place d'une vitrine technologique ainsi que des prêts totalisant plus de 4,5 millions de dollars, dont 2,4 millions de dollars sont sans intérêt.

Le projet d'investissement, qui est évalué à plus de 7,5 millions de dollars, vise la construction d'un bâtiment, l'acquisition d'équipements spécialisés ainsi que la mise en place d'une vitrine technologique. Cette dernière a permis la démonstration d'une chaîne robotisée destinée au triage des matières résiduelles, ce qui représente une première au Canada.

Le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Éric Lefebvre, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.

Citations :

« Depuis près de cinquante ans déjà, Machinex contribue de façon considérable à la vitalité du secteur manufacturier dans le Centre‑du‑Québec ainsi qu'au dynamisme de l'industrie du recyclage à l'échelle nord‑américaine. C'est donc avec enthousiasme que nous l'appuyons dans la réalisation de cet important projet d'investissement, qui lui permettra de faire un pas de géant vers l'industrie 4.0 et d'assurer ainsi sa compétitivité dans ce secteur clé de l'économie. »

Éric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre qui touche tous les secteurs d'activité et toutes les régions du Québec, notre gouvernement place parmi ses priorités de sensibiliser les entreprises manufacturières au potentiel de croissance que représentent la robotisation et les nouvelles technologies numériques. Le projet mis en place par Machinex rejoint de près notre objectif, et c'est pourquoi nous sommes fiers d'en soutenir la réussite. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Machinex fait partie des entreprises manufacturières innovantes qui optent pour l'adoption de technologies d'automatisation novatrices dans leurs démarches de croissance. Nous sommes fiers de l'aider à réaliser un projet d'investissement stratégique et prometteur, qui lui permettra d'accroître sa productivité et d'être encore plus compétitive. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Nous connaissons présentement un essor important. C'est pourquoi nous investissons dans nos usines afin d'augmenter leur capacité de production tout en les rendant plus performantes. En parallèle, en vue de demeurer à la fine pointe dans notre secteur d'activité, nous sommes à développer des technologies qui aideront nos clients en ce qui a trait à la gestion de leur centre de tri. Ces usines de tri de l'avenir seront entre autres munies d'équipements de reconnaissance des matières et de robotisation utilisant l'intelligence artificielle. D'ailleurs, en guise de vitrine technologique, nous avons installé un robot trieur l'année dernière chez Sani-Éco, à Granby. »

Pierre Paré, président-directeur général de Machinex

Faits saillants :

Fondée en 1970, l'entreprise Machinex se spécialise dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements technologiques destinés aux secteurs du recyclage et de la gestion des matières résiduelles.

se spécialise dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements technologiques destinés aux secteurs du recyclage et de la gestion des matières résiduelles. Le programme Créativité Québec, qui a été remplacé par le Programme innovation , visait à appuyer les entreprises québécoises dans la réalisation de leurs projets d'innovation de produits ou de procédés.

, visait à appuyer les entreprises québécoises dans la réalisation de leurs projets d'innovation de produits ou de procédés. Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

