Projet d'investissement de 2,2 millions de dollars en Chaudière-Appalaches - Les gouvernements du Canada et du Québec soutiennent OSI Précision dans l'acquisition d'un équipement technologique novateur

SAINT-GEORGES, QC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec attribuent des aides financières totalisant plus de 1,4 million de dollars à l'entreprise OSI Précision pour appuyer la réalisation d'un projet d'investissement évalué à 2,2 millions de dollars.

Ce soutien financier comprend un prêt de 665 000 $ accordé par le gouvernement du Canada en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Un prêt de 380 000 $ est également attribué par le gouvernement du Québec par l'entremise du programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation. De plus, un prêt de 380 000 $ est issu des fonds propres d'Investissement Québec.

Ce projet vise le développement de nouveaux marchés grâce à l'acquisition d'un équipement novateur de haute technologie, soit une aléseuse horizontale à cinq axes et à contrôle numérique, qui permet la fabrication de pièces de métal de grande dimension.

Le député de Beauce‑Sud, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme, M. Samuel Poulin, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

« Nous sommes là pour aider les PME et les travailleurs beaucerons. En soutenant l'acquisition d'équipement de pointe, nous aidons OSI Précision à être plus compétitif. Nous lui donnons les outils pour qu'il puisse continuer à performer et à offrir de bons emplois aux Beaucerons ici, à Saint-Georges. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Depuis plus de trente ans déjà, OSI Précision et OSI Machinerie contribuent à la vitalité du secteur manufacturier dans la circonscription de Beauce‑Sud en développant notamment des équipements destinés à la transformation du bois partout en Amérique du Nord. C'est donc avec enthousiasme que nous appuyons l'entreprise dans l'acquisition de ce nouvel équipement novateur, qui lui permettra d'accroître sa compétitivité et de diversifier ses activités par la conquête de nouveaux marchés. »

Samuel Poulin, député de Beauce‑Sud, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

« Notre gouvernement veut sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les nouvelles technologies numériques. En adoptant cet équipement, qui intègre la dernière génération de contrôle numérique, OSI Précision fait un pas de plus vers l'industrie 4.0 afin de renforcer sa productivité à long terme. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir la réussite de son projet. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« OSI Précision fait partie des entreprises manufacturières qui misent sur l'implantation de technologies avant-gardistes pour créer davantage de richesse et maintenir des emplois de qualité en Chaudière‑Appalaches. C'est grâce au succès d'entreprises audacieuses et innovantes comme celle‑ci que nous pouvons assurer la prospérité économique de la région et de tout le Québec. »

Marie‑Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière‑Appalaches, du Bas‑Saint‑Laurent et de Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine

« Investissement Québec soutient les manufacturiers qui choisissent d'adopter des technologies innovantes pour développer de nouveaux marchés. C'est le cas de l'entreprise beauceronne OSI Précision, bien connue dans le domaine de la sous‑traitance en usinage, en soudage et en assemblage, qui a récemment misé sur l'acquisition d'une technologie de pointe parfaitement alignée sur sa stratégie 4.0. Cette technologie lui permettra de faire une percée majeure dans plusieurs nouveaux marchés. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Fondée en 1987, l'entreprise OSI se spécialise dans deux domaines distincts. Sa division OSI Précision offre des solutions clés en main en usinage, en soudage et en assemblage de pièces complexes. Sa division OSI Machinerie se spécialise pour sa part dans la conception et la fabrication d'équipements à la fine pointe de la technologie, qui sont destinés à la transformation du bois.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec. Investissement Québec (IQ) a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. IQ offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

