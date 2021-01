Projet d'expansion du terminal de Contrecœur : la Chambre accueille favorablement le soutien financier de 55 M$ annoncé par le gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement l'annonce d'un appui financier majeur au projet d'expansion du terminal de Contrecœur faite aujourd'hui par la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, le ministre des Transports, François Bonnardel, et le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre, Donald Martel.

« Nous appuyons le projet d'agrandissement depuis le tout début. Le financement de 55 millions de dollars annoncé aujourd'hui est une étape importante. Il confirme le soutien du gouvernement du Québec à ce projet essentiel pour renforcer les capacités logistiques du Port de Montréal. Je tiens à souligner le travail diligent des ministres Rouleau et Bonnardel. Le projet de Contrecœur est une initiative complexe qui exige que tous les partenaires agissent avec célérité et rigueur », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le rapport provisoire d'évaluation environnementale déposé en novembre dernier par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada a confirmé que le projet permettrait de concilier environnement et développement économique, au profit de l'ensemble de la région métropolitaine. C'est une excellente nouvelle qui permet d'espérer que ce projet d'infrastructure porteur sera réalisé selon l'échéancier prévu et contribuera à renforcer à moyen terme la relance de notre économie », a conclu Michel Leblanc.

