Projet d'agriculture en serre pour l'autonomie alimentaire du Québec - Québec investit plus de 21 M$ pour accroître la productivité de Savoura

QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme des investissements pouvant atteindre 21,3 millions de dollars pour appuyer le Groupe Savoura dans la construction d'un complexe de serres en verre à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Ce complexe servira à la production de tomates conventionnelles et biologiques.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost, Mme Sonia Bélanger, en ont fait l'annonce aujourd'hui en présence du premier ministre, M. François Legault, lors de l'inauguration du projet évalué à plus de 56 millions de dollars.

Les investissements du gouvernement du Québec sont répartis comme suit :

19 586 157 $ pourraient être versés en vertu du Programme d'aide financière pour favoriser le développement des serres . Cette aide maximale serait octroyée sous la forme d'une réduction des coûts d'électricité au cours des huit prochaines années;

Cette aide maximale serait octroyée sous la forme d'une réduction des coûts d'électricité au cours des huit prochaines années; 1 083 456 $ en vertu du programme ÉcoPerformance du Plan pour une économie verte 2030 du Québec;

600 000 $ en vertu du Programme de soutien au développement des entreprises serricoles ;

125 000 $ en vertu du programme Prime-Vert.

Un peu plus tôt aujourd'hui, le premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé des investissements supplémentaires de 175 millions de dollars sur cinq ans pour accélérer la croissance de l'autonomie alimentaire durable partout dans nos régions. Cette somme vise principalement à augmenter la productivité des entreprises bioalimentaires.

Citations

« Notre gouvernement est heureux d'investir dans ce projet de serres à Sainte-Sophie afin d'augmenter concrètement l'autonomie alimentaire durable du Québec. Notre stratégie de croissance des serres, lancée en 2020, est un levier d'investissement efficace et important pour accélérer le développement de nouveaux hectares de fruits et légumes produits chez nous à longueur d'année. Avec cette nouvelle phase, ce sont 4 370 tonnes de tomates qui seront offertes aux consommateurs d'ici. Je salue le leadership du Groupe Savoura et son engagement à adopter des pratiques agricoles plus durables. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La lutte contre les changements climatiques est une responsabilité partagée et notre gouvernement est fier d'accompagner les entreprises dans leurs efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Je tiens à saluer ce projet qui permettra au Groupe Savoura de réduire les GES de plus de 4 300 tonnes d'équivalent CO 2 par an pour les 10 prochaines années. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fière que notre gouvernement appuie cet important projet qui contribuera à l'économie et à la vitalité de notre région et de l'ensemble du Québec. Savoura est un leader dans le domaine serricole en Amérique du Nord ainsi qu'une entreprise citoyenne engagée dans sa communauté. Je souhaite à toute l'équipe le plus grand des succès! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost

« Ce projet d'investissement d'envergure démontre à quel point cultiver la collaboration constitue un des éléments clés de la réussite. Je tiens à remercier tout le personnel de Savoura, le gouvernement du Québec, le maire de Sainte-Sophie et son équipe ainsi que nos précieux partenaires d'affaires et fournisseurs. Avec l'ajout de ce douzième complexe de production, nous accentuons une fois de plus notre contribution pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec et témoignons de notre engagement continu d'être impliqués dans les communautés du Québec. »

Peggie Clermont, présidente et chef de la direction des affaires du Groupe Savoura

Faits saillants

Le Programme d'aide financière pour favoriser le développement des serres a été bonifié dans le cadre de la Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025.

La Stratégie permettra d'offrir davantage de fruits et de légumes en serre en misant sur des sources d'énergie renouvelables reconnues pour leur faible empreinte environnementale.

L'objectif de la Stratégie est de doubler la superficie en serres d'ici 2025, c'est-à-dire de passer de 123 hectares à 246 hectares. À ce jour, les nouvelles serres de fruits et légumes construites ou en voie d'installation couvrent 66 nouveaux hectares, ce qui représente 54 % de l'objectif.

Ainsi, selon les estimations du Ministère, plus de 36 000 tonnes de fruits et légumes supplémentaires pourront être commercialisées, une hausse de 87 % par rapport à 2018 (41 533 tonnes). Rappelons que le secteur des fruits et légumes en serre a connu une croissance de ses recettes, lesquelles sont passées de 145 millions de dollars en 2018 à 239 millions en 2022.

ÉcoPerformance vise à réduire les émissions de GES et la consommation énergétique des entreprises par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à la production d'énergie de même qu'à l'amélioration des procédés.

Le programme Prime-Vert vise à accroître l'adoption de pratiques agroenvironnementales par les entreprises agricoles afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé humaine. Il était financé dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le Groupe Savoura implantera deux mesures d'efficacité énergétique dans sa nouvelle serre. La première consiste à installer des écrans thermiques verticaux et horizontaux (doubles). La deuxième concerne l'installation d'un système de chauffage à haute efficacité. À terme, cet ajout de 8,9 hectares de serres permettra de produire annuellement 4 370 tonnes supplémentaires de tomates.

Fondée en 1995, Savoura est la première entreprise serricole en importance au Québec et l'un des plus importants producteurs biologiques en serre en Amérique du Nord. L'entreprise compte plus de 400 employés répartis dans 7 régions du Québec. Ses 12 complexes de production totalisent plus de 32 hectares conventionnels et biologiques et représentent près de 21 % de toutes les superficies de légumes de serre au Québec. Savoura produit 12 mois par année des tomates et des fraises.

