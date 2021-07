Projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Jonquière - Une nouvelle étape déterminante est franchie

JONQUIÈRE, QC, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Jonquière a obtenu l'autorisation pour amorcer la phase de conception.

Cette autorisation de procéder au démarrage de la phase de conception permettra l'engagement des professionnels ainsi que la réalisation du concept et des plans et devis préliminaires. Il s'agit d'une étape importante qui vise à préciser la portée des travaux à entreprendre, de même que les coûts à prévoir.

Le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Jonquière consiste à offrir des locaux répondant aux normes, à résoudre les problèmes d'exiguïté ainsi qu'à améliorer les liens de proximité et l'organisation fonctionnelle des secteurs de l'urgence et de l'admission. Il procurera ainsi un nouvel environnement moderne pour les soins qui sera profitable tant pour le personnel que pour les patients.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Société québécoise des infrastructures mettront en place les mesures appropriées afin que l'échéancier pour la réalisation des travaux soit le plus court possible.

Citations :

« L'une de nos priorités est de réaliser les projets qui auront des effets positifs concrets sur l'accessibilité des services de proximité et de première ligne, partout au Québec. L'urgence est un secteur névralgique dans un hôpital et les usagers méritent d'y recevoir des soins et des services de qualité, dans un environnement sécuritaire et fonctionnel. Ce projet, une fois réalisé, comportera de nombreux bénéfices pour la population du territoire desservi par l'Hôpital. Nous sommes fiers de le soutenir. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très heureuse de voir ce projet franchir une nouvelle étape vers sa concrétisation. Le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Jonquière me tient particulièrement à cœur, et je suis très fière que notre gouvernement autorise la phase de conception. Les travaux visent notamment à réaménager les lieux de manière mieux adaptée à la réalité des besoins actuels et à venir dans ma belle région. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le projet proposé par l'établissement consiste en un agrandissement d'environ 2 225 m 2 brut et un réaménagement des espaces existants de l'urgence.

Parmi les nombreux gains que ce projet représente pour les usagers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, notons :

une amélioration de la confidentialité et de la discrétion;



une sécurité accrue pour les patients et le personnel;



plus d'espace de travail pour le personnel;



un milieu propice aux échanges et aux apprentissages;



un meilleur environnement pour les patients et le personnel;



une communication directe avec la préposée à l'inscription de l'urgence;



le respect des normes de prévention des infections;



une organisation des services qui tient compte de l'arrivée du dossier patient informatisé et de l'augmentation de l'informatisation du service.

